Albayrak: Yeni hedefimiz enflasyonda yüzde 5 seviyesine ilerlemek

Enflasyonla mücadelede büyük bir aşamanın geride bırakıldığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yüzde 25 seviyesindeki TÜFE'de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık" dedi. Albayrak yeni hedeflerinin enflasyonda yüzde 5 seviyesine ilerlemek olduğunu söyledi.

TÜİK verilerine göre enflasyon eylül ayında yıllık bazda yüzde 9.26'ya inerek Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneyi gördü.

Enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında yüzde 25 seviyesindeki TÜFE’de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık" dedi.

Albayrak, "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve sonunda kazanacağız" ifadelerini kullandı.