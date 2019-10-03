Vergi borcunu ödemeyen yüz binlerce kişiye e-haciz geldi

Vergi ve SGK borcu olan yüz binlerce işletmeye pazartesiden itibaren elektronik haciz (e-haciz) yapılmaya başlandı.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, hafta başında vergi borcunu ödemeyen yüz binlerce mükellefin banka hesapları dondurularak e-haciz işlemi uygulandı.

Geçen ay, e-haciz yöntemi Kızılbey, Yıldırım Beyazıt ve Ulus Vergi Dairesi müdürlüklerinde pilot olarak başlatılmış, ülke çapında yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler ile Faaliyet raporlarında, e-Haciz Projesi ile amme alacaklarının tahsili için düzenlenen haciz bildirilerinin, kurum tarafından alacaklı vergi daireleri adına elektronik haciz (e-haciz) uygulamasına katılan bankalara elektronik ortamda tebliğ edileceği ve bu tebligatlara elektronik ortamda bankalar tarafından cevap verileceği, bu kapsamda haczedilen menkul mallar ile her türlü alacak ve hakların paraya çevrilmesi ve vergi dairesi hesaplarına aktarılmasının hedeflendiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Albayrak daha önce temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, “Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir” diyerek, yapılandırmaya yeşil ışık yakmıştı. Bu açıklama iş dünyasından olumlu karşılık görmüş, gerekli adımların bir an önce atılması gerektiği ifade edilmişti.

Ancak, geçen süre içinde herhangi bir yapılandırma programı yapılmadı. Bakan Albayrak da pazartesi günü yaptığı YEP sunumunda borç yapılandırmasına değinmedi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sözcü Yazarı Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, “Son 3 gündür borcunu ödeyemeyen yaklaşık 2.5 milyon vergi mükellefi, 800 bin civarında SGK borcunu ödeyemeyen şirket ya da kişilere elektronik haciz yolladılar. Her ikisinin borcu toplamda 150 milyar TL'yi buluyor. Bütün bankalardaki hesaplarına haciz gönderdiler. Önce yapılandırma çıkartacağız diye vatandaşı rahatlattılar, sonra çıkarmayacağız deyip aynı gün bastılar bütün hacizleri” dedi.

'İFLASLARA NEDEN OLACAK'

Olayın aybaşına denk gelmesiyle firmaların maaş ödemelerinin aksadığını söyleyen Türkmen, ayrıca bankaların kredileri de geri çağırabileceklerini belirtti. Haciz öncesi ödeme emri dahi gönderilmediğini vurgulayan Türkmen, “Zaten işler, tahsilatlar kötü. Bu böyle son darbe oluyor. Hesabında para olan mükellef de pek bulamayacaklar. Sen umduğun tahsilatı yapamayacaksın ama işletmelerin iflas etmesine neden olacak hamle yapıyorsun” dedi.