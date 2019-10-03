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17:17 03 Ekim 2019
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    Berat Albayrak

    Albayrak: Enflasyon rakamları birçok kesimi üzdü

    © AA /
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, kendilerine inanan birçok insanı sevindirdiğini düşündüğünü belirterek, "Türkiye'nin, YEP ile ifade edilen stratejik hedeflerine inanmayan, Türkiye üzerinden para kazanmaya çalışıp, siyasi saikle hareket eden birçok kesimi de üzdüğünü düşünüyorum" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, A Para ve A Haber ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
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    Son 1 yılda Türkiye'nin çok ağır tecrübeler yaşandığını, tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden Albayrak, enflasyon, cari denge ve faizler başta olmak üzere ekonomik dengelenme adı altında geçen yıl Yeni Ekonomi Programı'nda ifade ettikleri alanların birçoğunda önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

    Albayrak, bu süreçlerden sonra Türkiye'nin geçmiş ekonomik reflekslerde yaşadıklarından daha güçlü bir savunma mekanizması, bağışıklık sistemi, ekonomik anlamda bir yapısal dönüşüm sürecinin reflekslerini her geçen gün güçlendiren bir altyapıya kavuşmaya doğru hızla yol aldığını belirterek, şöyle konuştu:

    "Enflasyonda son 1 yılda atılan, senkronize, koordineli adımlar, uygulanan politikalarla yaşanan 2 seçime rağmen enflasyonda TÜFE'de 2017, Yİ-ÜFE'de de 2016'dan beri en düşük rakamlara ulaştık. İnşallah pazartesi açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı'nda (yıl sonu enflasyon hedefi) hedeflediğimiz yüzde 12 seviyelerinde, ben biraz daha altında gelmesini umut ediyorum. Çünkü bu dengelenme süreci çok başarılı bir şekilde ilerliyor."

    'ÜLKEMİZ SEVENLERİ SEVİNDİRMEYE, SEVMEYENLERİ ÜZMEYE DEVAM EDECEK'

    Bu yıl tüm bu yaşananlara rağmen dengelenme sürecinde Türkiye'nin, en önemli kırılganlıklarından biri olan cari dengeyi gözeterek ve pozitif büyümeyi de işin içine katarak çok önemli bir performans sergilediğini dile getiren Albayrak, şunları söyledi:

    © REUTERS / Mehmet Acar
    Albayrak: Yeni hedefimiz enflasyonda yüzde 5 seviyesine ilerlemek
    "Bunu da enflasyonla mücadele için çok hayati ve kritik addedilen bir yılda ortaya koydu. Bugünkü enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, bizlere inanan birçok insanı sevindirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı ile ifade edilen stratejik hedeflerine inanmayan, manipüle ve speküle etmeye, Türkiye üzerinden para kazanmaya çalışıp, siyasi saikle hareket eden birçok kesimi de üzdüğünü düşünüyorum. Ülkemiz inşallah sevenleri sevindirmeye, sevmeyenleri üzmeye devam edecek."

    Albayrak, 2019'daki enflasyonu düşürücü baz etkisinin 2020'de olmayacağı varsayıldığında hedeflere ulaşmanın mümkün olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de son 1 yılda yapısal birçok adım atıldığını, özellikle gıda enflasyonu konusunda gerek Ticaret Bakanlığı gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı'nca çok ciddi adımlar atıldığını ve dönüşüm süreçleri başlattıklarını söyledi.

    'ÇOK KRİTİK BİR DÖNEM BAŞLATTIK'

    © AA /
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    Dalgalanan kur ve enerji maliyetlerine dayalı eşel mobil sistemi başta olmak üzere bunları da sübvanse edecek çalışmalarda da hassas bir takip ile kritik bir yönetim gösterdiklerini dile getiren Albayrak, YEP'te finansal sektörün uyguladığı kredi ve maliyet politikaları başta olmak üzere kredilerin doğru sektörlere kanalize edilmesiyle maliyet enflasyonunu etkileyecek Türkiye'nin yapısal cari denge pozisyonunu da dönüştürecek bir altyapı ile çok kritik bir dönemi başlattıklarını belirtti.

    Albayrak, "2020 itibarıyla maliyet enflasyonunu etkileyen gıda, cari dengeyi olumsuz etkileyen sektörler başta olmak üzere, bilinçli yazılmış bir rakam olarak 2022'de yüzde 5'in altını görecek bir hedefle yola çıktık. Bu nedenle geçtiğimiz yıl dengelenme dediğimiz süreç bu yılki YEP'in ana mottosu olarak değişimin 2020'den itibaren başladığı bir süreç olarak ortaya çıkacak" dedi.

    Etiketler:
    Faiz, Yİ-ÜFE, TÜFE, Büyüme oranı, cari denge, Ticaret Bakanlığı, Döviz kuru, Yeni Ekonomi Programı (YEP), Enflasyon, TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak
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