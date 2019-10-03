Albayrak: Enflasyon rakamları birçok kesimi üzdü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, A Para ve A Haber ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Albayrak, bu süreçlerden sonra Türkiye'nin geçmiş ekonomik reflekslerde yaşadıklarından daha güçlü bir savunma mekanizması, bağışıklık sistemi, ekonomik anlamda bir yapısal dönüşüm sürecinin reflekslerini her geçen gün güçlendiren bir altyapıya kavuşmaya doğru hızla yol aldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Enflasyonda son 1 yılda atılan, senkronize, koordineli adımlar, uygulanan politikalarla yaşanan 2 seçime rağmen enflasyonda TÜFE'de 2017, Yİ-ÜFE'de de 2016'dan beri en düşük rakamlara ulaştık. İnşallah pazartesi açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı'nda (yıl sonu enflasyon hedefi) hedeflediğimiz yüzde 12 seviyelerinde, ben biraz daha altında gelmesini umut ediyorum. Çünkü bu dengelenme süreci çok başarılı bir şekilde ilerliyor."
'ÜLKEMİZ SEVENLERİ SEVİNDİRMEYE, SEVMEYENLERİ ÜZMEYE DEVAM EDECEK'
Bu yıl tüm bu yaşananlara rağmen dengelenme sürecinde Türkiye'nin, en önemli kırılganlıklarından biri olan cari dengeyi gözeterek ve pozitif büyümeyi de işin içine katarak çok önemli bir performans sergilediğini dile getiren Albayrak, şunları söyledi:
Albayrak, 2019'daki enflasyonu düşürücü baz etkisinin 2020'de olmayacağı varsayıldığında hedeflere ulaşmanın mümkün olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de son 1 yılda yapısal birçok adım atıldığını, özellikle gıda enflasyonu konusunda gerek Ticaret Bakanlığı gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı'nca çok ciddi adımlar atıldığını ve dönüşüm süreçleri başlattıklarını söyledi.
'ÇOK KRİTİK BİR DÖNEM BAŞLATTIK'
Albayrak, "2020 itibarıyla maliyet enflasyonunu etkileyen gıda, cari dengeyi olumsuz etkileyen sektörler başta olmak üzere, bilinçli yazılmış bir rakam olarak 2022'de yüzde 5'in altını görecek bir hedefle yola çıktık. Bu nedenle geçtiğimiz yıl dengelenme dediğimiz süreç bu yılki YEP'in ana mottosu olarak değişimin 2020'den itibaren başladığı bir süreç olarak ortaya çıkacak" dedi.
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