Dolar yeni haftaya 5.90'ın üzerinde başladı

Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'ndan gelecek haberlere odaklandı. Bu gelişmeler ışığında haftaya başlayan dolar, 5.90 liranın üzerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ticaret görüşmelerinin ardından iyimser seyrini bu haftaya da taşımaya çalışırken Yurt içi piyasalar ise Barış Pınarı Harekatı kaynaklı haber akışları nedeniyle yurt dışı piyasalarda gözlenen pozitif seyirlere katılmakta zorlanıyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre İstanbul serbest piyasada saat 09.25 itibarıyla dolar 5.9020 liradan, euro 6.5120 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini 7.4280 liradan satılıyor. Euro/Dolar paritesi ise 1.1025 seviyelerinde.

Geçen haftanın ilk bölümünde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidi içeren tweet'leri ile hareketli günler geçiren dolar/TL kuru, sonrasında ise Barış Pınarı Harekatıyla birlikte yükselişini sürdürmüştü. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5.8620 lira, euro'nun satış fiyatı ise 6,4810 lira olmuştu.