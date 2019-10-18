2020 bütçesini değerlendiren CHP'li Altay: Trilyonluk bütçede halka düşen vergi ve zam

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 2020 yılı bütçesinde halka 'vergi ve zam' düştüğünü vurgulayarak, "Bütçe büyüklüğü trilyonu aştı ama içinde halk yok. Trilyonluk bütçeden halkın payına vergi ve zam düşüyor. Bütçenin kazanını faiz lobisi ve yandaş müteahhitler" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı yazılı açıklamada 2020 yılı bütçe teklifini değerlendirdi.

Bütçe büyüklüğünün 1 trilyon 96 milyar TL olarak açıklandığına dikkat çeken Altay, tüm kamu yatırımları için ayrılan ödeneğin 88.5 milyar TL ile çok yetersiz kaldığını vurguladı.

AK Parti'nin yanlış politikaları nedeniyle esnafın, sanayicinin, çiftçinin büyük sıkıntı içinde olduğunu, batık kredi miktarının her geçen gün arttığını belirten Altay, "Kötü gidişin bir anda değişmesi mümkün değil. Kaldı ki AKP’nin bunu tersine çevirecek köklü adımlar attığını da görmüyoruz. Bütçe sihirli bir formülmüş gibi sunuluyor. Yandaş basına bakarsanız herkese bir ‘müjde’ var. Bütçe rakamları büyüdü ve trilyonu geçti ama vatandaşın ekmeği büyümüyor. Bütçenin için de EYT’liler yok, enflasyona ezilen memur, işçi yok, traktörüne haciz gelen çiftçi yok, hastanelerine icra gelen tıp fakülteleri yok, yurt bulamayan öğrenciler yok, sokakta işsiz gezen gençlerimiz yok. Trilyonluk bütçede halka düşen vergi ve zam" dedi.

'KÖİ FATURASI İKİYE KATLANDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milletin cebinden kuruş çıkmıyor' diye savunduğu şehir hastaneleri ile ulaştırma alanındaki KÖİ projelerinin faturasının her geçen yıl arttığına ifade eden Altay, şöyle devam etti:

"KÖİ faturası her yıl katlanıyor. 2019 yılında 9.8 milyar TL ayrılan KÖİ projeleri için 2020 yılı bütçesine konulan ödenek 18.9 milyar TL’dir. Geçen yıla göre fatura ikiyi katlanmıştır. Hani milletin cebinden kuruş çıkmıyordu. Sayın Erdoğan’a sormak lazım. Bu faturayı saray mı ödüyor? Her yıl katlanan KÖİ faturasını saray değil millet ödüyor. Bu bütçenin kazananı kar garantili iş yapan yandaş müteahhitlerdir."

Altay, son yıllarda bütçede dikkat önemli noktanın faiz ödemelerinin hızla artması olduğunu da ifade ederek şunları söyledi:

“2019 yılında devlet topladığı her 100 liralık verginin 15.5 lirasını faiz olarak ödemek zorunda kaldı. Bundan birkaç yıl önce bu oran yüzde 10’a kadar düşmüştü. 2020 yılında ise devlet topladığı her 100 liralık verginin 17.7 lirasını faiz olarak rant kesimine aktaracak. 2020 yılında devlet toplam139 milyar lira faiz ödeyecek. Bu durum AKP’nin adaletten, hukuktan, insan haklarından uzaklaşmasının Türk halkına çıkardığı faturalardan biridir. Faize giderek daha çok para ödenmesi, sarayın saltanat düzeni içerisinde lüks ve şatafata dayalı hesapsız ve denetimsiz harcamalarının, geçim sıkıntısı içerisindeki halkın sırtına vergi ve faiz olarak yüklenmesinden başka bir şey değildir."