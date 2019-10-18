Kayıt
16:41 18 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    2020 bütçesini değerlendiren CHP'li Altay: Trilyonluk bütçede halka düşen vergi ve zam

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 24
    Abone ol

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 2020 yılı bütçesinde halka 'vergi ve zam' düştüğünü vurgulayarak, "Bütçe büyüklüğü trilyonu aştı ama içinde halk yok. Trilyonluk bütçeden halkın payına vergi ve zam düşüyor. Bütçenin kazanını faiz lobisi ve yandaş müteahhitler" dedi.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı yazılı açıklamada 2020 yılı bütçe teklifini değerlendirdi.

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal: 2020 bütçe açığı 139 milyar olarak öngörüldü
    Bütçe büyüklüğünün 1 trilyon 96 milyar TL olarak açıklandığına dikkat çeken Altay, tüm kamu yatırımları için ayrılan ödeneğin 88.5 milyar TL ile çok yetersiz kaldığını vurguladı.

    AK Parti'nin yanlış politikaları nedeniyle esnafın, sanayicinin, çiftçinin büyük sıkıntı içinde olduğunu, batık kredi miktarının her geçen gün arttığını belirten Altay, "Kötü gidişin bir anda değişmesi mümkün değil. Kaldı ki AKP’nin bunu tersine çevirecek köklü adımlar attığını da görmüyoruz. Bütçe sihirli bir formülmüş gibi sunuluyor.  Yandaş basına bakarsanız herkese bir ‘müjde’ var. Bütçe rakamları büyüdü ve trilyonu geçti ama vatandaşın ekmeği büyümüyor. Bütçenin için de EYT’liler yok, enflasyona ezilen memur, işçi yok, traktörüne haciz gelen çiftçi yok, hastanelerine icra gelen tıp fakülteleri yok, yurt bulamayan öğrenciler yok, sokakta işsiz gezen gençlerimiz yok. Trilyonluk bütçede halka düşen vergi ve zam" dedi.

    'KÖİ FATURASI İKİYE KATLANDI'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milletin cebinden kuruş çıkmıyor' diye savunduğu şehir hastaneleri ile ulaştırma alanındaki KÖİ projelerinin faturasının her geçen yıl arttığına ifade eden Altay, şöyle devam etti:

    Başlangıç Noktası
    © Sputnik/ Depositphotos / Khakimullin
    Gazeteci Kaya: Bu sene bütçe tartışmaları biraz daha sert geçebilir
    "KÖİ faturası her yıl katlanıyor. 2019 yılında 9.8 milyar TL ayrılan KÖİ projeleri için 2020 yılı bütçesine konulan ödenek 18.9 milyar TL’dir.  Geçen yıla göre fatura ikiyi katlanmıştır. Hani milletin cebinden kuruş çıkmıyordu. Sayın Erdoğan’a sormak lazım. Bu faturayı saray mı ödüyor? Her yıl katlanan KÖİ faturasını saray değil millet ödüyor. Bu bütçenin kazananı kar garantili iş yapan yandaş müteahhitlerdir."

    Altay, son yıllarda bütçede dikkat önemli noktanın faiz ödemelerinin hızla artması olduğunu da ifade ederek şunları söyledi:

    “2019 yılında devlet topladığı her 100 liralık verginin 15.5 lirasını faiz olarak ödemek zorunda kaldı.  Bundan birkaç yıl önce bu oran yüzde 10’a kadar düşmüştü. 2020 yılında ise devlet topladığı her 100 liralık verginin 17.7 lirasını  faiz olarak rant kesimine aktaracak. 2020 yılında devlet  toplam139 milyar lira faiz ödeyecek. Bu durum AKP’nin adaletten, hukuktan, insan haklarından uzaklaşmasının Türk halkına çıkardığı faturalardan biridir. Faize giderek daha çok para ödenmesi, sarayın saltanat düzeni içerisinde lüks ve şatafata dayalı hesapsız ve denetimsiz harcamalarının, geçim sıkıntısı içerisindeki halkın sırtına vergi ve faiz olarak yüklenmesinden başka bir şey değildir."

    Etiketler:
    EYT, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ), Vergi, AK Parti, Faiz, Bütçe, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Altay
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bagajda yedek lastiğin konulduğu boş alanda bez torba içerisinde ağırlıkları 30 kilogramın üzerinde 2 piton ele geçirildi.
    Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi
    Karikatür
    Koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terk ettikleri üssü bombaladı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet