ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolarda son durum: Güne 5.71 seviyesinin hemen altında başladı

ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yaptırım tasarısını onaylaması kurda dün sınırlı dalgalanmaya neden olurken, dolar/TL bu sabah güne 5.71 seviyesinin hemen altında başladı.

ABD Temsilciler Meclisi, 1919 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yönetimin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören iki tasarıyı kabul etti. Kabul edilen tasarılar Türkiye tarafından kınandı.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) ise faiz kararını dün akşam açıkladı. Kurum beklendiği gibi faizleri 25 baz puan indirerek yüzde 1.75-1.50 bandına çekti.

Dolarda son durum ne?

Dolar/TL bugün saat 07.19 itibarıyla 5.7050/5.7065’ten işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Piyasalar bir yandan da Brexit konusu izliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dün yapılan oylamada Brexit konusundaki çıkmazı kırmak için erken seçimlere gidilmesi konusunda parlamentodan onay almasının ardından, İngiltere’de Aralık ayında seçim yapılacak. AB Pazartesi günü İngiltere’nin Brexit’i 31 Ocak 2020’ye erteleme talebini kabul etmişti.

Enflasyonun yıl sonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık'ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu'nda verilecek mesajlar izlenecek.