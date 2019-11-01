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    CHP Raporu: Üniversite mezunu işsizler 15 yılda 10 kat arttı

    © AA / Onur Çoban
    Ekonomi
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    CHP'nin Gençlik Raporu’na göre 2004’te 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısı 2019’da 1 milyon 340 bine fırladı. Türkiye’de her 100 üniversite mezunundan 26’sı işsiz. Gençler çözümü yurtdışında arıyor.

    CHP’nin hazırladığı gençlik raporunda, 2004 yılında 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısının 2019 yılında 1 milyon 340 bine yükseldiği, Türkiye’de ne çalışan ne de okuyan 6 milyon gencin ‘kayıp nesil’ olarak yetiştiği vurgulandı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir’in hazırladığı “Gençlik Raporu: İşsiz, Umutsuz, Geleceksiz” adlı çalışmada üniversite mezunları başta olmak üzere gençlerin yaşadığı sorunlar sıralandı.

    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre raporda, şunlar yer aldı:

    Lise mezunu işsizlerin oranı yüzde 47’den yüzde 25’e düştü

    • Türkiye’de her 100 üniversite mezunundan 26’sı işsiz. Bu oran nüfus artışı, üniversite mezunu artışı ve iş alanlarının daralmasıyla birlikte katlanarak yükseliyor. İŞKUR verilerine göre, 2004 yılında 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısı 2019 yılında 1 milyon 340 bine ulaştı. Buna göre üniversite mezunu işsiz sayısı son 15 yılda 10 katın üzerinde bir artış gösterdi. Aynı dönemde lise mezunu işsizlerin oranı yüzde 47’den yüzde 25’e düştü. Bu veriler, üniversite eğitiminin “işsizliği ertelediği” gerçeğini ortaya koydu.
    • Türkiye’de tarıma elverişli alanların yaklaşık yüzde 20’si tarımsal üretim dışında bulunuyor. 2002’de 7.5 milyon kişi tarım kesiminde faaliyet gösterirken bu sayı 2018’de 4.9 milyona düştü. Genel nüfus artışına karşın her yıl ortalama 150 bin kişi tarımdan, topraktan kopuyor.
    • Toprağı terk edenlerin başında gençler geliyor. 10 yıl öncesine kadar çiftçilik yapanların yaş ortalaması 35-40 idi. SGK ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de çiftçilerin yaş ortalaması 50’ye çıktı.

    Çözümü dışarıda arıyorlar

    • Türkiye’de 15-29 yaş aralığında 20 milyon insan yaşıyor. Bunlardan 5.5 milyonu öğrenci, 6 milyonu çalışıyor, 2.5 milyonu hem çalışıyor hem okuyor, 6 milyonu ne çalışıyor ne okuyor. 6 milyon genç “kayıp nesil” olarak yetişiyor. Söz konusu kayıp gençlerin önemli bir bölümü iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramayı bırakmış durumda. Okula devamsızlıkta 53 ülkenin eğitim istatistikleri karşılaştırıldığında Türkiye altıncı sırada yer alıyor.
    • 8-34 yaş arasındaki gençlerle yapılan kamuoyu araştırmalarında, “Yurtdışında yaşamak ister misiniz” sorusuna evet yanıtı verenlerin oranı yüzde 70 ile yüzde 90 arasında değişiyor.
    • Kırsal kesimden kente gelen gençlere sorulan “Niçin toprağı terk ediyorsunuz” sorusuna şu karşılıklar verildi: “Kız istedik... Ailesi, ‘işi olmayan kişiye kız vermeyiz’ dediler.”

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    Etiketler:
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), SGK, Tarım, İŞKUR, Deniz Demir, işsizlik, CHP, Gençlik Raporu
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