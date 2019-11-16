Kayıt
23:39 16 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Fiyatındaki dalgalanma altın kredisine talebi azalttı

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Bankalar tarafından kuyum sektörüne kullandırılan altın kredisi miktarı, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 9.7 azalarak 5 milyar 190.6 bin lira düzeyine geriledi.

    Kuyum sektörü tarafından ocak-eylül döneminde kullanılan altın kredisi miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 azalarak 5 milyar 190.6 milyon liraya gerilerken, söz konusu düşüşte altın fiyatlarının geniş bir bantta dalgalanması etkili oldu.

    Altın kredileri; işletme sermayesini güçlendirmesi, finansman gideri oluşturması, dolar veya TL kredilere göre şirketlerin altın sermayesini kur riskine karşı koruması gibi avantajlarla bankalar tarafından kuyum sektörüne yönelik geliştirilen bir ürün olarak dikkati çekiyor.

    © İHA /
    Altın alışverişlerinde taksit sayısı artırıldı
    Bu doğrultuda altın fiyatlarındaki dalgalanma, söz konusu ürünün kuyum sektörü tarafından tercih edilmesini etkiliyor.

    Gram altın fiyatlarının ocak-eylül döneminde en düşük 216.3 lira ve en yüksek 316.7 lira seviyelerini görerek geniş bir bant aralığında hareket etmesi, altının bir borçlanma aracı olarak kullanımını da olumsuz etkiledi.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, altın imalatçısı, ihracatçısı ve kuyumcular olmak üzere kuyum sektörü tarafından ocak-eylül döneminde 5 milyar 190 milyon 624 bin liralık altın kredisi kullanıldı.

    Söz konusu rakam geçen yılın 9 ayında 5 milyar 745 milyon 297 bin lira düzeyinde bulunurken, bu da söz konusu ürüne talebin geçen bir yılda yüzde 9.7 azaldığını ortaya koydu.

    'Altın kredilerinin yüzde 75.2'si İstanbul'da kullandırıldı'

    Altın kredisinin ocak-eylül döneminde en fazla kullandırıldığı kent, 3 milyar 903 milyon 775 bin liralık büyüklükle İstanbul oldu. Bu rakam, Türkiye'de verilen altın kredilerinin yüzde 75.2'sinin İstanbul'da kullandırıldığını gösterdi.

    © AA / Arşiv
    Trump yaptırımlarını delme hamlesinin Afrika ayağı: 7.4 ton Venezüella altını, Uganda'daki bir rafineride havaya karıştı
    Aynı dönemde İzmir, 99 milyon 351 bin lirayla en fazla altın kredisi kullandıran ikinci kent olurken, Bursa 96 milyon 928 bin lirayla üçüncü sırada geldi.

    Bu yılın ocak-eylül döneminde Çorum'da 94 milyon 296 bin liralık, Trabzon'da 82 milyon 840 bin liralık, Ankara'da 67 milyon 198 bin liralık, Kayseri'de 57 milyon 779 bin liralık ve Antalya'da 51 milyon 906 bin liralık altın kredisi kullandırıldı.

    Hakkari, Bayburt, Iğdır, Siirt, Tunceli, Gümüşhane, Karaman ve Sinop'ta kuyum sektörünün yılın 9 ayında hiç altın kredisi kullanmadığı görüldü.

    'Talep artışı en fazla Çorum'da'

    Külçe altın diye parke taşı sattılar
    © AA / Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü
    Külçe altın diye parke taşı sattılar
    Bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, altın kredisine talebin en fazla arttığı kent Çorum oldu. Bu dönemde Çorum'da kullandırılan altın kredisi miktarı 46 milyon 899 bin liralık artışla neredeyse iki katına çıkarak 97 milyon 296 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

    Çorum'un ardından altın kredisi miktarında en fazla artış yaşanan kentler Elazığ, Giresun, Zonguldak şeklinde sıralandı.

    Altın kredisi kullanımı 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre Elazığ'da 5 milyar 690 milyon liralık, Giresun'da 5 milyar 559 milyon liralık ve Zonguldak'ta 4 milyar 994 milyon liralık artış kaydetti.

    Böylece altın kredisi artışında öne çıkan 4 kentten 3'ünün Karadeniz Bölgesi'nde yer alması dikkati çekti.

    İlgili konular:

    Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam
    Altın alımında taksit 8'e çıkarıldı
    Etiketler:
    Kredi, Altın, Dolar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Göbeklitepe’ isimli sergide, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan bu yapıdaki kazılar sırasında çekilen anıt fotoğrafları sergileniyor.
    St. Petersburg Üniversitesi'nde Türk kültürü tanıtılıyor
    Karikatür
    Ukraynalı amiral Karadeniz’deki Rus ‘Kalibr’lardan şikayetçi
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet