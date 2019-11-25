Motorinde 8 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 6 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 2 kuruşluk kısmı, devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konulmasında kullanılacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6.58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6.52 liradan 6.46 liraya, İzmir'de 6.60 liradan 6.54 liraya inecek.
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