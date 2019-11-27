ABD’nin en büyük yatırım bankaları 2020’de doları düşüş beklediği konusunda uyardı

ABD merkezli yatırım bankaları Morgan Stanley ve Bank of America, önümüzdeki yıl yatırımcıların Amerikan varlıklarına ilgisinin azalacağını ve buna bağlı olarak doların değerinde düşüş meydana geleceği konusunda uyardı.

Sputnik, ABD’li analistlerin dolara ilişkin öngörülerindeki olumsuzluğun nedenlerini araştırdı. Morgan Stanley, ABD’deki para piyasalarında yaşanan etkileyici yükselişlerin önümüzdeki yıl devam etmeyeceğini ve düşüş başlayacağını öngördü.

Dolarla ilgili öngörüde bulunan banka analistleri, dolardaki düşüşün 2020’nin en önemli trendlerinden biri olacağını tahmin etti: “Amerikan para birimi, ülke ekonomisindeki yavaşlama, ABD dışında büyümedeki iyileşme y ve portföy girişlerindeki düşüş nedeniyle zarar görecek.”

Morgan Stanley’in baş stratejisti Hans Redeker, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) politikasındaki değişimin de doları etkileyeceğini belirtti: “(ABD Başkanı) Donald Trump, FED’den sürekli olarak faizleri düşürmesini ve eksi faize geçmesini talep ediyor, bu durumda dolar varlıklarının geliri sert bir şekilde azalacak.”

FED’in geçen temmuzdan bu yana faizleri düşürmesinin yatırımcıları daha yüksek gelir sağlayan farkı piyasalara yönelttiğini belirten Morgan Stanley, önümüzdeki yılsonuna doğru şu anda 97 puan düzeyinde bulunan dolar endeksinin 81 puana kadar çekileceğini öngördü.

Dolar talebini azaltan bir diğer faktörün dünya finans piyasalarına yatırımlarını giderek azaltan Avrupa, Japonya ve Çin olduğuna dikkat çeken analistler, şu açıklamada bulundu:

“Bütçe ve cari açığı bulunan ABD’de değerli kağıtları satın alacak alıcılar gerekli. Borç yarattığınızda, onu satın alabilecek birileri olmalı. Eğer küresel sermayeye erişim hızla azalıyorsa, bu gerçekten de zor.”

Muazzam bir açık

ABD’li danışmanlık şirketi Jeffries, çok yakın gelecekte 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinden dolayı bütçe açığının sert bir şekilde büyüyebileceği konusunda uyardı. Gelirler ve giderlerin arasındaki makasın zaten muazzam olduğunu düşünen uzmanlar, yeni başkanın seçilmesiyle bu açığın daha da büyüyebileceği endişesiyle bu durumun doları uzun süreli gevşeme dönemine sokacağını belirtti.

Jeffries analistleri, “Eğer piyasa, bir sonraki başkanın yaptıkları sonucunda devlet finans kaynaklarının stres durumuna yaklaştığını anlayınca dolar kısa vadede gevşeyecek” açıklamasında bulundu.

Bank of America uzmanları da önümüzdeki yıl doların Japon yeni ve sterline karşı düşeceğini, şu anda 1.10 seviyelerinde olan euro-dolar paritesinin 1.15’e kadar yükseleceğini öngörüyor.

ABD’nin bir diğer büyük yatırım bankası Goldman Sachs, Global Macro Outlook raporunda Amerikan ekonomisindeki ılımlı büyümenin ve Çin’deki zayıf ekonomik aktivitenin dolardaki ‘satış dalgasını’ şimdilik önlediğini, ancak uzun vadede değişimlerin kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Begede, “Euro bölgesinde daha sürdürülebilir toparlanma, Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergilerinin önemli oranda düşmesi ve FED’in faiz düşürmesi, doların düşüşe geçmesine yönelik açık bir risk” ifadeleri kullanıldı.