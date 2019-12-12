BKM'den 'Yüz binlerce kredi kartı bilgisi çalındı' iddialarına yanıt

Bankalararası Kart Merkezi, yüz binlerce kart bilgisinin çalındığına yönelik iddialarla ilgili, "Zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır" açıklaması yaptı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'de yüz binlerce kredi kartı bilgisinin çalındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İlgili haberlerin, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edildiği vurgulanan açıklamada, banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkedeki tüm ödeme kartlarının ve kullanıcıların dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunduğu belirtildi.

'Kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya özen gösteriyoruz'

Açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşların, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen gösterdiği ifade edildi.

Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemlerin, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alındığı bildirilen açıklamada, tüm kullanıcıların kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye 'www.bilgiguvende.com' adresinden her zaman ulaşabileceği kaydedildi.