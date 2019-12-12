Yılbaşı sepeti fiyatlarında artış: 2009'da 84.5, 2019'da 337.4 TL

Veri Kaynağı, 2009’dan 2019’a kadar geçen sürede yılbaşı sepetlerinde yaşanan fiyat artışını masaya yatırdı. Yılbaşı sepetinin fiyatı 2009 yılında 84.5 TL'ydi, 2019 yılında ise 337.4 TL'ye yükseldi.

Sosyo-ekonomik verileri kamuya açık kaynaklardan derleyen Veri Kaynağı’nın Twitter'da yayınladığı verilere göre, meyve suyu, çerez, cips ve pastadan oluşan yılbaşı paketi 337 TL'ye kadar yükseldi. Aradan geçen 10 yılda sepetin maliyeti yüzde 300’e yakın artışla 337 TL 40 kuruşa yükseldi.

Son 10 yılda en çok artışın alkollü içeceklerde olduğu görüldü. 70'lik şişe rakı, on sene önce 23.6 TL iken, 123.6 TL’ye yükseldi. 2009 yılında 14.9 TL olan bir şişe şarap 2019 yılında 47.7 TL’ye yükseldi.

Pasta 15.8’den 46.2 liraya yükselirken, 500 gr antep fıstığı da 11.4 liradan 51.8 liraya çıktı.

Alkollü içecekler, meyve suyu, çerez, cips ve pastadan oluşan yılbaşı paketi 2009'da 84,5 TL iken, 2019 itibarıyla 337,4 TL. pic.twitter.com/e3hoVT7mcg — Veri Kaynağı (@verikaynagi) December 12, 2019

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