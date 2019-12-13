Ziraat Bankası, Simit Sarayı’nın yüzde 51’ini satın alıyor

Eş zamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul sonucunda Ziraat Girişim ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmek suretiyle Simit Sarayı’nın sermayesindeki payların toplam %51’ini elde etmiş olacak.
Simit Sarayı, Haluk Okutur, Abdullah Kavukçu ve Mehmet Tarakçı tarafından 2002 yılında kuruldu.
Ziraat GSYO geçen sene kuruldu
Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GSYO), Ziraat Finans Grubu'nun yeni üyesi olarak 8 Kasım 2018 tarihinde kuruldu. Şirketin büyüme potansiyeli öngörülen girişimlere finans desteği ile ortak olarak, bu girişimlerin ihtiyacı olan ivmeyi yaratıp, büyümelerini sağlamayı hedefliyor. Ortak olduğu girişimlere, finans desteğinin yanında, pazarlama yöntemleri iyileştirmeleri, kurumsal ve stratejik plan alanlarında da destek vererek, sektör bazında güçlenmelerini de sağlamayı amaçlıyor.
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