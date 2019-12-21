Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarında indirim yaptı

Merkez Bankası reeskont faiz oranını yüzde 17,25'ten yüzde 12,75'e; avans faiz oranını ise yüzde 18,25'ten yüzde 13,75'e indirdi.

Merkez Bankası Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı. Merkez Bankası reeskont faiz oranını yüzde 17,25'ten yüzde 12,75'e indirdi. Avans oranını ise yüzde 18,25'ten yüzde 13,75'e indirdi.