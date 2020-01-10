TMO, Suriye'den arpa alıyor

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Türkiye'nin kontrolünde olan yerlerden zeytinyağı alımı için Tarım Kredi Kooperatifleri'ne, hububat ürünleri için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yetki verildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü, "Biz orada arz fazlası olan ürünleri alıyoruz. Bölgede yaşayanların ihtiyacını karşıladıktan sonra artan ürünü alıyoruz. Bizden başka da kimse alamaz. Tüccar gidip alsa ithalat işlemi yapılacak ve vergi ödemek zorunda. Bize verilen yetki çerçevesinde biz vergisiz alıyoruz" dedi.

Yapılan taşıma ihalesinin 20 bin ton olmasının 20 bin ton ürün getirileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Güldal, "İhale yapılırken maksimum bir miktar belirtilerek ihale yapılıyor. Biz 20 bin ton arpa almayacağız. Bu 5 bin ton olabilir, 10 bin ton olur. Ama taşıma ihalesi 20 bin ton için. Şimdiye kadar 60 ton arpa aldık. Ayrıca orada arz fazlası varsa alıyoruz. Buğdayda orada un tesisi var. Un yaparak kendileri tüketiyor. Bu nedenle buğday almamız söz konusu değil" ifadesini kullandı.