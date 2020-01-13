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    Burdur mermer sektöründen 163 milyon dolarlık ihracat

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    Ekonomi
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    Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, kentin 2019'daki ihracatının yüzde 84'lük kısmını, mermer ve maden ürünlerinin oluşturduğunu söyledi. Ekinci, "İhracat rakamımız, 2019 yılında, yüzde 3,08'lik artışla 163 milyon 767 bin 150 dolar olarak gerçekleşti" dedi.

    BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, 2019 yılı ihracat rakamlarını Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine değerlendirdi.

    Mermer ve maden sektörünün 2018 yılı ihracat rakamının 158 milyon 884 bin 130 dolar olduğunu hatırlatan Ekinci, "İhracat rakamımız 2019 yılı sonunda yüzde 3,08'lik artışla 163 milyon 767 bin 150 dolar olarak gerçekleşti. Burdur'un 2018 yılında 193 milyon 585 bin 700 dolar olan toplam ihracatı, 2019 yılında yüzde 1,49 artışla 196 milyon 475 bin 100 dolara yükseldi. Burdur'un ihracatının yüzde 84'ünü mermer ürünleri ve işlenmiş mermer ihracatı alıyor. Diğer sektörlerin ihracat rakamı toplam ihracatın içinde yüzde 16'lık bir kısım. Biz diğer sektörlerin de mermer sektörü gibi çok başarılı olmasını, ihracat rakamlarını artırmasını ve istihdama katkı sağlamasını, kaynak kullanımını en iyi şekilde yapmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu. 

    Burdur'da 280 faal mermer ocağı bulunduğunu aktaran Ekinci, "700 işletme ruhsatlı sahamız, 900'den fazla da arama ruhsatlı sahamız var. Bu rakamlar gösteriyor ki mermer sektörünün ilimizdeki potansiyeli diğer illere göre çok fazla. Çok iddialı ve hedefi olan bir sektörüz. Çalışanlarımız, işverenlerimiz, bizlere tedarik yapan firmalarımız ve taşımacılığımızı yapan firmalarla çok güzel bir diyalog ve iyi bir uyum içerisinde çalışmaktayız" dedi. 

    'Merkez açacağız'

    Mermer sektörü temsilcilerinin daha çok yenilikçi ürünler üretmek, Ar-Ge'yi kullanmak, ocaklarda ve fabrikalarda çıkan mermer artıklarının yeniden ekonomiye kazandırılması için yatırım yapması gerektiğine değinen Ekinci, şunları söyledi: 

    "Bu konuyla ilgili hem resmi kurumlar, hem sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle işbirliği yapmaktayız. Derneğimizle Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Karamanlı Belediyesi ortaklığıyla yaptığımız AB projemiz var. İnşallah bu projeyle doğal taşlarla ilgili tasarım ve prototip geliştirmeyle ilgili bir merkez açacağız ve ocaklarla fabrikalardan çıkan atıkları burada yeni ürünlere dönüştüreceğiz. İkinci olarak Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki teknik liselerde mermercilik ve mermer tasarım bölümleri açılmasını ve burada yetişen öğrencilerin ileriye dönük istihdam sağlama noktasında sektörümüze kazandırılmaları konusunda bir proje geliştireceğiz."

    BURDOĞTAŞ Başkanı Ekinci, dernek olarak hedeflerinin 2020 yılında ihracat rakamlarını ve sektördeki istihdam sayısını çok daha artırmak olduğunu kaydetti. Ekinci, Türkiye'den ihraç edilen mermerin yüzde 35'lik kısmının Burdur'daki ocaklardan çıkarıldığını da belirtti.

    Etiketler:
    Burdur, ihracat hacmi, ithalat, mermer
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