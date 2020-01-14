Gelecek 10 yılın meslekleri: Dijital hizmet tasarımcığı, yapay zeka destekli sağlık bakım teknisyenliği

McKinsey Global Enstitüsü gelecek 10 yıl içinde kimisi şu anda var olmayan en popüler meslekleri açıkladı. Buna göre sürdürülebilir enerji uzmanlığı, siber güvenlik uzmanlığı ve yapay zeka destekli sağlık bakım teknisyenliği en öne çıkan meslekler olacak.

McKinsey Global Enstitüsü'nün Türkiye temsilciği tarafından yayınlanan makalede gelecek 10 yılın meslekleri ve iş alanları ele alındı. Makaleya göre 800 meslek ve 2000 iş aktivitesi 18 yetkinlik bazında analiz edildi. Her bir aktivite için detaylı otomasyon potansiyeli oluşturuldu.

Buna bağlı olarak Türkiye’de her 10 meslekten 6’sı, yüzde 30 oranında otomatize edilebilir durumdayken dünya genelinde ise mevcut teknolojiler, işlerin otomasyonla yapılmasını sağlayacak düzeyde bulunuyor.

Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye genelinde ortalama yüzde 20-25 oranında otomasyona geçiş olacak. Bu değişimin 3,1 milyon istihdam alanı ortaya çıkaracağı tahmin ediliyor. Türkiye’de mesleklerin sadece yüzde 2’sinin tamamen otomasyonu mümkün ancak her 10 meslekten 6’sının yüzde 30 oranında otomatize edilebilir aktiviteleri bulunuyor.

Yapay zeka ve dijital teknoloji

Otomasyona karşı direnci daha düşük olan meslek aktiviteleri öngörülebilir fiziksel aktiviteler ile veri toplama veya işleme aktiviteleri. İnsanlarla iletişimin, insan yönetiminin ve uzmanlığın gerekli olduğu aktiviteler ise otomasyona karşı daha dirençli.

Otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin birçok sektörde işleri dönüştürerek daha çok sayıda yeni iş yaratması bekleniyor.

8,9 milyon yeni iş alanı ortaya çıkacak

Türkiye’de 2030 yılında yaklaşık 33,3 milyonluk bir işgücü ihtiyacı olması öngörülüyor. Otomasyon ve dijitalleşmenin verimlilik ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri sayesinde 2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş oluşabilecek.

Buna ek olarak, araştırmaya göre başta teknolojiyle ilgili alanlar olmak üzere şu anda mevcut olmayan mesleklerde tamamı yeni 1,8 milyon iş yaratılabilir.

Örneğin dijital hizmet tasarımcıları, sürdürülebilir enerji uzmanları, siber güvenlik uzmanları ve yapay zekâ destekli sağlık bakım teknisyenleri gibi yeni rollerin oluşmasını bekleniyor.

2 milyon kişi farklı sektöre geçecek

McKinsey Global Enstitüsü'ne göre Türkiye’de 21,1 milyon kişinin yetkinliklerini geliştirmesi gerekecek. 7,6 milyon çalışan otomasyon ve dijitalleşme etkisini üzerinde daha fazla hissedecek. Söz konusu 7,6 milyon kişiden 5,6 milyonu kişinin farklı yetkinlikler elde ederek rolünü değiştirmesi gerekecek ve 2 milyon kişi farklı sektörlerde çalışmak adına yeni yetenekler kazanması gerekecek.

Gelecekteki yetkinlikler beş kategori altında inceleniyor: Fiziksel yetkinlikler, temel yetkinlikler, ileri seviye bilişsel yetkinlikler, sosyal yetkinlikler ve teknoloji yetkinlikleri. Türkiye’deki çoğu sektörde en çok teknoloji yetkinlikleri ve sosyal yetkinliklere olan ihtiyacın artması bekleniyor.