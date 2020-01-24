Getir, Türkiye’den çekilen Glovo’nun çalışanlarına kapılarını açtı

Getir kurucusu Nazım Salur, Twitter’dan yaptığı açıklamada Türkiye’den çekilme kararı alan teslimat firması Glovo’nun çalışanlarına kapılarının açık olduğunu söyledi

İspanya merkezli teslimat girişimi Glovo’nun aralarında Türkiye'nin de olduğu dört ülkeden çıkma kararı almasının ardından Türk rakip Getir, şirketin çalışanlarına kapılarını açtı.

BiTaksi ve Getir’in kurucusu Nazım Salur, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bizimle benzer kulvarda Türk tüketicisine hizmet veren ve pazarın büyümesine katkı sağlayan Glovo, Türkiye’den çekileceğini açıklamış. Hizmet verdikleri diğer pazarlarda kendilerine başarı diliyorum. Glovo çalışanlarına da Getir’in kapısının açık olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

Bizimle benzer kulvarda Türk tüketicisine hizmet veren ve pazarın büyümesine katkı sağlayan Glovo, Türkiye’den çekileceğini açıklamış. Hizmet verdikleri diğer pazarlarda kendilerine başarı diliyorum. @GlovoTR çalışanlarına da @getir’in kapısının açık olduğunu belirtmek istiyorum. — Nazım Salur (@NazimSalur) January 21, 2020

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