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09:20 27 Ocak 2020
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    Akbank

    Akbank'a 94 milyon lira ceza kesildi

    © Fotoğraf : Akbank
    Ekonomi
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    Akbank'a 94 milyon 703 bin lira idari para cezası kesildi. Sigortacılık faaliyetleri de iki haftalığına durduruldu.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Kanunu’nun 32. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle Akbank’a 94 milyon 703 bin 256 lira idari para cezası uygulayarak, sigorta aracılığı faaliyetini 15 gün süreyle durdurdu.

    Akbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın sigorta aracılığı faaliyetlerin 30 Ocak-13 Şubat 2020 tarihleri arasında geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6. maddesi gereğince yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek ve belirtilen tarihler arasında sigorta aracılığı faaliyeti durdurulacaktır. Söz konusu faaliyet durdurma kararı ile idari para cezasının bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan hususların kamuya açıklanması, bankamız tarafından alınan 13 Aralık 2019 tarihli bir karar ile ertelenmişti.”

    Söz konusu erteleme kararının, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi kapsamında alınan karara karşı yeniden değerlendirme talebinde bulunulmuş olması ve bu süre zarfında bankanın ve yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla alındığı ifade edildi.

    2011 yılında da Aksigorta’ya vergi incelemesi sonucu Maliye Bakanlığı tarafından 253 milyon lira ceza kesilmişti.

    Hangi hükümleri içeriyor?

    Sigortacılık Kanunu Madde 32, şu konuları düzenliyor:

    (1) Sigorta şirketleri ve aracılar, her çeşit broşür, izahname ve diğer belgeler ile ilan ve reklamlarını, taahhütleriyle sigortalıya sağlayacakları hak ve menfaatlerin sınır ve kapsamı dışında bir anlayışa neden olacak şekilde düzenleyemez ve kişi ve kuruluşlara gerçeğe aykırı, yanıltıcı, aldatıcı ve haksız rekabete yol açan beyanda bulunamaz. Bu hükme aykırılığın tespiti halinde durum, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren Reklam Kuruluna bildirilir.

    (2) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperleri sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, mevzuat ve işletme planı esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.

    (3) Sigorta şirketleri, iyiniyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremez.

    (4) Müsteşarlık, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperlerinin yukarıda sayılan kurallara uymalarını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

    (5) Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu hallerde, söz konusu sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin sözleşmeye konulmuş her türlü şart hükümsüzdür.

    Etiketler:
    Aksigorta, Sigorta, Para cezası, KAP, Akbank
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