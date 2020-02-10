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18:50 10 Şubat 2020
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    Yıldız ve Doğuş’tan borç yapılandırmasında faiz hamlesi

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    Yıldız Holding bankalarla faiz indirimini konuştuklarını, bankaların olumlu yaklaştıklarını söyledi. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüsnü Akhan da, grubun geçen sene tamamladığı 2.3 milyar euro tutarındaki kredi yapılandırmasında, faizin mevcut piyasa koşullarına uygun güncellenmesi için yeniden bankalarla görüştüklerini belirtti

    Türkiye’nin iki dev kurumu Yıldız Holding ve Doğuş Holding’ten borç yapılandırmalarında faiz hamlesi geldi.

    Sözcü'nün aktardığına göre Reuters’ın konuyla ilgili sorularını yazılı yanıtlayan Yıldız Holding, “Nisan 2018’de bankalarla Yapı Kredi liderliğinde yaptığımız sendikasyon anlaşması kapsamında, ülkemizdeki şartların değişmesinden dolayı bankalarla faiz indirimini konuşuyoruz ve bankalardan olumlu yaklaşım görüyoruz” açıklamasını yaptı.

    Yıldız Holding'in açıklamasında varlık satışlarında da herhangi bir sorun olmadığı belirtilerek, “Kamuoyuyla paylaşılmış çok başarılı satışlarımız oldu. Yeni satışlar için alıcıların ilgisi var ve görüşmelerimizde süreç ilerliyor. Yabancı sermayeyi, yani yurt dışı direkt yatırımı (FDI) Türkiye’ye gelmeye teşvik ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

    Doğuş da görüşüyor

    Reuters’ın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüsnü Akhan, “Bankalara talebimizi ilettik, yazılı sözlü görüştük bankaların bu konudaki yaklaşımı oldukça olumlu, sanıyorum çok kısa zamanda görüşmelerimizi sonuçlandıracağız” dedi.

    Akhan, “Buna yeniden yapılandırma demeyelim, yapılandırma içindeki bir öge. Geçen yılki piyasa koşullarında belirlenen faizlerin bugünkü piyasa koşullarına uyarlanması ve ona uygun hale getirilmesi” dedi ve ekledi:

    “Doğuş Grubu olarak geçen yıl 31 Mayıs itibarıyla 12 banka ile imzaladığımız yapılandırma veya bizim deyimimizle refinansman sözleşmemizde takvimlenmiş ödeme planına uygun hareket ediyoruz. Ödemelerimiz için o dönem ki piyasa faizlerine paralel bir faizlendirme yapılmış idi haliyle. Biz şimdi düşen faiz ortamında tamamıyla mevcut piyasa faiz koşullarına uygun, ona paralel bir faizlendirme için bankalarımızla görüşüyoruz.”

    Bankaların bu konudaki yaklaşımlarının oldukça olumlu olduğunu ifade eden Akhan, “Bankalara talebimizi ilettik, kendileriyle yazılı sözlü görüştük. Birkaç gün içinde sonuçlandıracağımızı bekliyoruz” dedi.

    Borç yapılandırması kapsamında yapılan ve yapılacak olan varlık satışları ile ilgili soruya da Akhan, “2018’den bugüne kadar 1.1 milyar euro civarında varlık satışı gerçekleştirdik. Tahmin ediyorum bu sene de bu rakama paralel bir ivmeyi yakalayacağız. Bu satışların hepsi banka borçlarına gidecek. Ağırlıklı yurt dışı assetlerimiz (varlıklarımız) olmak üzere satış görüşmelerini sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı. 

    Etiketler:
    Görüşme, Banka, yapılandırma, Faiz, Doğuş Holding, Yıldız Holding
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