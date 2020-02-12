İddia: Atlas Global iflasını açıklamaya hazırlanıyor

AirPort Haber, Türkiye'nin köklü havayolu şirketlerinden biri olan Atlas Global'in iflasını açıklamaya hazırlandığını iddia etti.

AirPortHaber'in iddiasına göre uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlas Global ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Havayolu şirketinin, iflasını açıklamaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse Atlas Global, İstanbul Havalimanı'nın açılmasından sonra Türk sivil havacılık sektörünün ilk iflas eden havayolu şirketi olarak tarihe geçecek.

Yine AirportHaber'de yer alan iddiaya göre Atlas Global'de personel ile toplantı yapıldığı ve yarından itibaren işe gelmemelerinin tebliğ edildiği öğrenildi. Şirketin tüm uçuş operasyonlarını durdurduğu belirtildi.

Maddi sıkıntıları aşamadı

Türkiye’nin köklü özel havayolu şirketlerinden Atlas Global, 2016 yılından itibaren başlayan ekonomik dalgalanma ve İstanbul Havalimanı’ndaki artan maliyetler nedeniyle 26 Kasım 2019 tarihinde uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Havayolu şirketi, 21 Aralık 2019'da uçuşlara yeniden başlasa da söz konusu maddi sıkıntıların aşılamaması üzerinde iflas kararı alındı.