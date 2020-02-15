İstanbul'da ekmeğe zam yok

Ulaşım ücretlerine yapılan zam sonrası gözlerin çevrildiği Halk Ekmek'le ilgili olarak yeni bir açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekmeğe zam gelmeyeceğini açıkladı. İmamoğlu, ekmeğin fiyatının 75 kuruş olmaya devam edeceğini bildirdi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Halk Ekmek 1978 yılından bu yana İstanbullulara hizmet veriyor. Türkiye’nin en sağlıklı ve en ucuz ekmeğini üretiyoruz. Ulaşımda öğrencileri ve anneleri nasıl koruduysak, İstanbul'un ekmeği de İstanbullular için 75 kuruş olmaya devam edecek."