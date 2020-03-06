Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rusya petrol fiyatlarındaki düşüşe hazır

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın birikmiş rezervleri sayesinde, petrol fiyatlarının düşmesi senaryosuna hazır olduğunu belirtti.
Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi’nde konuşan Siluanov, şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomik büyüme için şimdiki risklerden biri de elbette petroldür. Gelişmeleri takip ediyorsanız, çarşamba günü OPEC üyesi ülkeler ve Rusya’nın küresel petrol piyasasında satış hacmine ilişkin politikaları daha da geliştirme konusunda bir toplantıları vardı. Biz, Suudi Arabistan’la birlikte kilit oyuncuyuz ve dış pazarlara petrol tedarik hacmini kontrol etmeye devam edilmesi konusunda bir anlaşmaya varılamadı."
Petrol üretiminde kısıtlamaya gidilmesi konusunda anlaşmaya varılamamasının petrol fiyatlarını düşürebileceğini belirten Siluanov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu, petrol üretiminin artmasına ve fiyatların düşmesine neden olabilir. Ancak, biz buna hazırlıklıydık. ‘Bolluk yılları’ olarak adlandırılan döneme ait rezerv ve petrol gelirleriyle rezervler ve Ulusal Refah Fonu oluşturduk."
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