2. Abdülhamid'in saati 1 milyon 100 bin liraya satıldı

İstanbul’da 2. Abdülhamid'e ait olan ve 180 bin liraya satışa çıkarılan altın cep saati 1 milyon 100 bin liraya alıcı buldu.

Nişantaşı'ndaki bir galeride 'Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri' müzayedesi düzenlendi. Müzayedede 300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı.

2. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunuldu. 1 milyon 100 bin liraya satılan saati, Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız'ın aldığı öğrenildi.

Sultan 2. Abdülhamid'e özel yapılmış cep saatinin markası Edward Prior.

Çalışır durumdaki 18 ayar altın damgalı saat, eski Türkçe rakamlı beyaz mineli kadranlı ve ön kapağının merkezinde, lacivert mine işçilikli 'Sultan 2. Abdülhamid' tuğrası bulunuyor.

Bordürleri ve arka kapak yüzeyi ince kalem işçiliğiyle yapılmış bitkisel motiflerle süslü olan saatin ağırlığı ise 146 gram.