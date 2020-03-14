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09:42 14 Mart 2020
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    Sigortan.biz'in kurucusu Tan: ‘Eyvah, sağlık sigortam masrafları karşılamayacak' diye kaygılanmanıza gerek yok

    © REUTERS / Lee Smith
    Ekonomi
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    Sigortan.biz kurucusu Hakan Tan salgın hastalık ilanının olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Cumhurbaşkanlığı yetkisinde olduğunu belirterek "Salgın hastalık ilan edilirse, ‘Eyvah, sağlık sigortam masrafları karşılamayacak' diye kaygılanmanıza gerek yok. Çünkü devlet koronavirüs gibi ölümcül, hızla yayılan virüslerde tüm masrafları karşılıyor" dedi.

    Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'den de 5 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte özel sağlık sigortası sahipleri poliçeleriyle özel hastanelerde tedavi olup olamayacaklarını sorgulamaya başladı.

    Hali hazırda koronavirüsün teşhisi de, tedavisi de özel hastanelerde yapılamıyor. Tedavi giderlerini de devlet karşılıyor.

    Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre teşhis konulan hasta devlet hastanesinde tedavi ediliyor ancak özel sağlık sigortası olanlar, Sağlık Bakanlığı özel hastaneleri yetkilendirildiği takdirde koronavirüs tedavi masraflarının poliçe kapsamına girip girmediğini merak ediyor.

    Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs salgın ilan etmesi ancak Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın henüz bu yönde bir beyanda bulunmaması, özel sağlık sigortası poliçelerinde gri bir alan yarattı.

    Ferdi sigorta mı, grup sigortası mı?

    Sigorta sektörü temsilcileri sigorta şirketleri uygulamalarının birbirinden farklılık gösterdiğini belirterek, durumun sahip olunan sağlık sigortasının ferdi veya grup sigortası olmasına göre bile değişiklik gösterebileceğini belirtiyor.

    Ferdi sigortalarda birçok sigorta şirketinin sözleşmesinde “Resmen ilan edilen salgın hastalık ödenmez” maddesi yer alıyor.

    Bazı şirketler buna ek olarak sözleşmelere “DSÖ tarafından dünyanın herhangi bir yerinde faz 5 ve üzeri olarak ilan edilen salgın hastalıklara ait her türlü sağlık giderleri ödenmez” şeklinde maddeler ekliyor.

    Dolayısıyla resmi olarak salgın hastalık ilanı olduğunda sigorta şirketleri bu maddeye istinaden, gelen talepleri reddetme hakkına sahip.

    Poliçeler incelenmeli

    Ancak IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, özel sağlık sigortalarında gri bir alan olduğuna dikkat çekiyor.

    Bazı şirketler özel sağlık sigortalarında salgın hastalıkları poliçeden muaf tutabildiği gibi bazılarının ise genel şartlarında herhangi bir istisna olmadığını belirten Çiftçi, “DSÖ salgın ilan etse de Sağlık Bakanlığı Türkiye'de salgın olduğuna yönelik bir ilanda bulunmadı. Dolayısıyla bazı sigorta şirketleri sadece Sağlık Bakanlığı'nın beyanını şart koşuyor. Dolayısıyla vatandaşlar özel sağlık sigortası poliçelerinde bu konuya dair herhangi bir madde olup olmadığını incelemeli" dedi.

    Salgın hastalık ilanı Cumhurbaşkanlığı yetkisinde

    Sigorta Koçu ve Sigortan.biz kurucusu Hakan Tan ise salgın hastalık ilanının olağanüstü hal (OHAL kapsamında) Cumhurbaşkanlığı yetkisinde olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

    • Ancak ülkemizde resmi olarak ilan edilen bir salgın hastalık bulunmuyor. Bu sebeple sigortamız karşılamaz diye kaygılanmamıza da gerek yok.
    • Diyelim ki; en yakın sağlık kurumuna gittik ve yapılan tetkiklerde koronavirüs (Kovid-19) pozitif çıktı. Öncelikle gittiğiniz sağlık kurumu ilk müdahaleyi yaparak sizi hemen Sağlık Bakanlığı'nın gösterdiği sağlık kuruluşuna sevk etmek zorunda.
    • Yani virüs ortaya çıktığında Sağlık Bakanlığı kendi belirlediği kurumlarda tedaviyi üstlenecektir.
    • Bir başka deyişle, ülkemizde eğer salgın hastalık ilan edilirse, ‘Eyvah, sağlık sigortam masrafları karşılamayacak' diye kaygılanmanıza gerek yok çünkü devletimiz salgın hastalıkları Koronavirüs gibi ölümcül, hızla yayılan virüslerde tüm masrafları karşılıyor.
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