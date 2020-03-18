İTO Başkanı Avdagiç: Tedbirler, koronavirüse karşı ekonomimizin ‘koruyucu maskesi’ olacaktır

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL'lik ekonomik destek paketiyle ilgili olarak "Tedbirler, koronavirüsün etkilerine karşı ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında 100 milyar TL’lik bir paket açıkladı.

Tedbir paketiyle ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Tedbirlerin istihdamı, üretimi ve en önemlisi de insanı öncelemesi, salgın sonrası Türkiye'nin pozitif ayrışma hedefini de güçlendirecektir. Dünyada yakın dönemde benzeri olmayan bu krizde devlet, halk, reel sektör ve finans kesimi birlikte yol alıyoruz. Bu dörtlü işbirliğini artırmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” dedi.

'Nakit akışını artıracak'

Yeni paketin virüsün ekonominin üzerindeki etkisini azaltacağını vurgulayan Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü;