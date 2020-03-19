Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatan markaların sayısı artıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'den de 2 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok marka, mağazalarını kapatma kararı verdi.
Dün akşam saatlerinde mağazalarını kapatma kararı veren Kiğılı, Mudo, Beymen, İpekyol, Yargıcı, Mavi, Boyner, YKM, Vakko, Faik Sönmez, M&S, D'S Damat, AYVA, Roman, Çift Geyik Karaca, Twigy, Desa, Sarar, Burberry, Sportife, Superstep, Gant, Nautica, Lacoste, Adl, Network, Calvin Klein, Adidas, Tommy Hilfiger, HD İskender, Pidem, Toyzz Shop ve Chakra gibi markalara bugün yenileri eklendi.
Bu markalar şöyle:
- Ayakkabı Dünyası
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- Yves Rocher
- Fenerium
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Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine; #Fenerbahçe #Fenerium
- LC Waikiki
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- OXXO
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Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle, dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgının yavaşlamasına katkıda bulunmak ve hepimizin sağlığını korumak adına, bugünden itibaren (19.03.2020) Türkiye’de bulunan tüm OXXO mağazalarının faaliyetlerine, çalışanlarımızın haklarını korumak suretiyle, geçici olarak ara verme kararı almış bulunuyoruz. Ofislerimizde ise 20.03.2020 tarihinden itibaren geçici olarak kısmi ve uzaktan çalışma uygulamasını başlatıyoruz. oxxo.com.tr, OXXO mobil uygulamaları ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden 7 gün 24 saat boyunca sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Sorularınız için bize hello@oxxo.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ülkemizin ve dünyanın bu süreci en az kayıpla atlatmasını umut ediyor, sağlıklı günlerde tekrar mağazalarımızda buluşmayı diliyoruz. Kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin! ❤️
- GS Store
- İş Bankası Yayınları
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Değerli okurlarımız, #İşBankasıKültürYayınları Kitabevlerimiz, #Koronavirüs’ün yayılma riski sebebiyle 23 Mart’a kadar kapalı olacaktır. Güncel paylaşımlarımıza sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir, kitap alışverişlerinize iskultur.com.tr adresi üzerinden devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler diliyoruz.
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