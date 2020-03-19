Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatan markaların sayısı artıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'den de 2 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok marka, mağazalarını kapatma kararı verdi.

Dün akşam saatlerinde mağazalarını kapatma kararı veren Kiğılı, Mudo, Beymen, İpekyol, Yargıcı, Mavi, Boyner, YKM, Vakko, Faik Sönmez, M&S, D'S Damat, AYVA, Roman, Çift Geyik Karaca, Twigy, Desa, Sarar, Burberry, Sportife, Superstep, Gant, Nautica, Lacoste, Adl, Network, Calvin Klein, Adidas, Tommy Hilfiger, HD İskender, Pidem, Toyzz Shop ve Chakra gibi markalara bugün yenileri eklendi.

Bu markalar şöyle:

Ayakkabı Dünyası

Bu gönderiyi Instagram'da gör Herkesin sağlığı için #EvdeKal Ayakkabı Dünyası (@ayakkabidunyasi)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Mar, 2020, 2:25öö PDT )

Yves Rocher

Fenerium

LC Waikiki

Bu gönderiyi Instagram'da gör LC Waikiki (@lcwaikiki)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Mar, 2020, 11:28ös PDT )