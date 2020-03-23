Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, şirketin yeni koronavirüs kararlarını açıkladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak birkaç ay içinde 11 binden fazla insanın ölümüne sebep olan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs önlemleri kapsamında 'temassız teslimat' uygulamasına geçen Yemeksepeti, yeni kararlarını açıkladı.

Geçen günlerde Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon TL bağışta bulunan Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, kişisel Twitter hesabında şu duyuruyu yaptı:

"Tek şubeli restoranlarımız için mart faturası bir ay ötelenecektir. 1 Nisan'da tüm online kredi kartı ödemeleri, mahsuplaşma olmaksızın hesaplara yatırılacaktır. Yeni bir duyuruya kadar mart dahil olmak üzere hiçbir restorandan listeleme ücreti alınmayacaktır. Aynı gemideyiz."

Tek şubeli restoranlarımız için Mart faturası bir ay ötelenecektir. 1 Nisan'da tüm online kredi kartı ödemeleri, mahsuplaşma olmaksızın hesaplara yatırılacaktır. Yeni bir duyuruya kadar Mart dahil olmak üzere hiçbir restorandan listeleme ücreti alınmayacaktır. Aynı gemideyiz. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) March 23, 2020

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