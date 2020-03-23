Albayrak: KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı aldıkları yeni kararları açıkladı. Albayrak, KDV beyanname verme ve ödeme süresinin 24 Nisan'a uzatıldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı aldıkları yeni kararları açıkladı.

Kişisel Twitter hesabında bunları duyuran Albayrak, "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır" dedi.

Albayrak, devamında şunları kaydetti:

"Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak.

Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır.



Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 23, 2020

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