Moody's: Rus ekonomisi, petrol ihraç eden çoğu ülkenin ekonomisinden daha dayanıklı

Düşük petrol fiyatlarının petrol ihraç eden ülkelerin kredi profillerini zayıflatabileceğini belirten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya ekonomisinin çoğu petrol ihraç eden ülkenin ekonomisinden daha dayanıklı olduğunu vurguladı.

Moody's, koronavirüs (Kovid-19) salgınınınüzerindeki baskısının ve Suudi Arabistan liderliğindekiRusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri kapsayan OPEC+'daki fikir ayrılığının etkilerine ilişkin bir rapor yayınladı.

Söz konusu durumların petrol fiyatlarında derin bir şok yarattığını belirten Moody's, bunun petrol ihracatı yapan ülkelerin kredi profillerini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın döviz rezervleri ve dalgalı kur sistemi sayesinde diğer petrol ihraç eden ülkelere kıyasla daha iyi durumda olduğunun altını çizen Moody's petrol üretiminde artış olmaması durumunda 2020 yılında ekonomik daralmanın Rusya, Kazakistan, Trinidad, Tobago, Nijerya ve Gabon'da yüzde 3 olacağı, Umman, Kuveyt, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kongo Cumhuriyeti ve Bahreyn'de ise yüzde 4-8 olacağı öngörüsünde bulundu.

Beklentinin Irak'ta yüzde 10'un üzerinde olduğu, Umman, Bahreyn, Irak ve Angola'nın ise en kırılgan ülkeler arasında olduğu belirtildi.

Rusya, Katar, Azerbaycan, Kazakistan ve Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarındaki ani düşüş öncesindeki güçlü mali durumlarının ülkeler üzerindeki baskıyı tamponladığı vurgulanırken, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve onlar kadar olmasa da Kuveyt, Azerbaycan, Kazakistan ve Suudi Arabistan'ın dirençli bilançolarının kriz ortamında bu ülkelere destek sağlayacağına işaret edildi.