Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde 7 bine yakın firmamız başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları önlemlerle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde 7 bine yakın firmanın başvurduğunu duyurdu. Emeklilere verilecek bayram ikramiyesine de değinen Selçuk, bu paranın nisan ayının ilk yarısında yatırılacağını kaydetti.