Rosneft, Venezüella'daki faliyetlerini sona erdirdi

Rosneft'in Venezüella'daki varlıklarının Rus hükümetine ait bir şirket tarafından alınacağı kaydedildi.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Rosneft’in Venezüella’daki varlıklarını satın alacağı doğrulandı.

Sputnik’e konuşan Rosneft Sözcüsü Mihail Leontev, Rosneft’in bu kararla hissedarlarına karşı olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve şimdi ABD makamlarından şirketin yan kuruluşu üzerindeki yaptırımları kaldırma sözünü yerine getirmesini beklediğini kaydetti.