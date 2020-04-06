Benzine 15 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam geldi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Ankara'da ortalama 5.26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.17 liradan 5.32 liraya, İzmir'de 5.28 liradan 5.43 liraya yükselecek.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



07/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 15 Krş/Lt



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) April 6, 2020

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.