Air Canada, Kovid-19 nedeniyle işten çıkardığı 16 bin 500 çalışanını yeniden işe alacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden en çok etkilenen iş kolları arasında sivil havacılık yer aldı.

Kanada hükümetinin, salgından etkilenen sektörlere sunduğu yardım paketi teklifinin ardından Air Canada, yaptığı açıklamada yardımı kabul ettiğini duyurarak, daha önce işten çıkardığı 16 bin 500 çalışanını tekrar işe alma kararı aldığını belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dünkü açıklamasında yardım paketinin mart ayında gelirinde yüzde 15'ten fazla düşüş yaşayan şirketleri kapsadığını belirtmişti.

36 bin çalışanı bulunan Air Canada, salgının ardından 30 Mart'ta uçuşların yüzde 90 oranında durmasını takiben çalışanlarının neredeyse yarısını çıkarma kararı almıştı.