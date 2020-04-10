OPEC+ ülkeleri anlaşmaya vardı: Petrol üretiminde 1 Mayıs'tan itibaren günlük 10 milyon varillik kesinti yapılacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), petrol üretiminde 1 Mayıs'tan itibaren günde 10 milyon varillik kesinti yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bir süredir petrol üretimi konusunda anlaşmazlıkların yaşandığı OPEC'de uzlaşmaya varıldı.

Suudi Arabistan, Rusya ve petrol ihraç eden diğer ülkeler, petrol piyasasında rekor fiyat düşüşleri yaşanırken, petrol üretiminde yapılacak kesintiler konusunda anlaştı.

Varılan anlaşmaya göre OPEC+ üyesi 13 ülke, 1 Mayıs'tan itibaren petrol üretimlerini günde 10 milyon varil azaltmayı kabul etti.

Mayıs ve Haziran aylarında geçerliliği sürecek olan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde 3.3 milyon varile, Rusya ise günlük petrol üretimini 2 milyon varile düşürecek.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol üretiminde yapılacak kesintiye dair varılan anlaşma konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.