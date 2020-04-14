Rusya’nın dış borcu ilk çeyrekte yüzde 8.3 azaldı

Rusya Merkez Bankası, ülkenin dış borcunun bu yılın ilk çeyreğinde 40.8 milyar dolar azalarak 450 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Rusya Merkez Bankası'nın açıklamasında, "Bankamızın değerlendirmelerine göre, Rusya Federasyonu’nun dış borcu, yıl başından bu yana 40.8 milyar dolar veya yüzde 8.3 oranında azalarak 1 Nisan 2020 itibariyle 450 milyar dolar oldu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, rubledeki zayıflamadan kaynaklanan negatif tekrar değerlendirmenin gösterge dinamiklerinde kilit rol oynadığı belirtildi.

Bu faktörün etkisi özellikle Rusya hükümetinin borçlanma senetleri ve diğer sektörlerin dış yükümlülüklerinde biriken borç miktarının azalmasında görülüyor.