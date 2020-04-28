Merkez Bankası onayladı: Taşıt alım-satım bedeli Takasbank aracılığıyla ödenebilecek

Merkez Bankası, taşıt alım-satım bedelinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) aracılığıyla ödenebilmesine ve Takasbank'ın tezgah üstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunabilmesine onay verdi.