Soğan ihracatına 4 ay sonra izin çıktı

Ocak ayından bu yana fiili olarak yasaklanan soğan ihracatı, yeni hasat ve fiyatların 1 liranın altına düşmesiyle oluşan arz fazlasını önlemek için ihracatçı başına 250 tonu geçmeyecek şekilde yapılacak.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, ocak ayından bu yana fiili olarak yasaklanan soğan ihracatı yeniden kontrollü olarak açılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatçı birliklerine gönderdiği yazıda soğan ihracatı ile ilgili şartlar şöyle belirtildi:

Müracaatların firma başına toplamda 250 tonu geçmemek üzere alınması,

İhracat ön izin belgesinin ihraç edilecek her bir parti için ve 20 gün geçerli olduğu konusunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilerek müracaatlarının alınması,

Alınan müracaatların değerlendirilmek üzere Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü onayına istinaden İl müdürlüklerince düzenlenecek Ön İzin Belgesi'nin belgede belirtilen çıkış gümrüğüne ve Bitki Sağlık Sertifikası düzenleyecek olan Zirai Karantina Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekiyor.

Üreticide 90 kuruş tüketici de 5 lira

Antakya ve Adana'da soğan hasadının başlamasından sonra üreticide soğan fiyatı tarla teslimi kilosu 1 lira civarındaydı. Bugünlerde 90 kuruştan alıcı buluyor. Tüketicide ise kuru soğan 5-6 liraya satılıyor.

İhracat izni ile üreticinin rahatlaması bekleniyor. Ancak tüketici fiyatının daha da artmaması için bakanlığın gerekli denetimleri yapması gerekiyor.