Koronavirüs krizindeki insanlık varlık mücadelesi verirken, Bezos'un 5 yıl sonra dolar trilyoneri olacağı hesaplandı

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un en geç 5 yıl sonra dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda ilerlediği analiz edildi.

Koronavirüs pandemisi dünya çapında ekonomiyi durma noktasına getirir ve 1920'lerin Büyük Buhranı'ndan beri en büyük ekonomik krizin yaşanması beklenirken, ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda ilerlediği hesaplandı.

Comparisun tarafından yapılan Trilyon Dolar Kulübü başlıklı analize göre, Jeff Bezos'un serveti her yıl yüzde 34 artmaya devam ederse 2026 yılında ilk dolar trilyoneri kişi olması kaçınılmaz gözüküyor.

Jeff Bezos could become the first trillionaire by 2026 if his wealth continues growing at 34% a year, according to an analysis from Comparisun. https://t.co/K5GmofxI6d pic.twitter.com/dk78cG0buF — Nation Scoops (@nationscoops) May 15, 2020

Üstelik basına sızan ihanet skandalının ardından boşanırken 38 milyar dolarlık Amazon hissesi devredip nafaka rekoru kırmasına rağmen...

Jeff Bezos might soon become a trillionaire. Here's how he makes and spends his money



Find out about more rich and famous fortunes on @PrimeVideo: https://t.co/EqL6u2ZbEP pic.twitter.com/qh2r0DdqN4 — Business Insider (@businessinsider) May 15, 2020

Pandemi sayesinde serveti daha da büyüdü

Üstüne üstlük bu hesap pandemi öncesine dayanıyor.

Oysa evde kalma tedbirleri yüzünden online alışverişin alıp başını gitmesiyle Amazon hisseleri havaya uçtu.

2026'da 62 yaşında olacak

The Washington Post gazetesinin de satın almış ve uzayla ilgili bir dizi yatırım yapmış bulunan Bezos, yazılım-inceleme şirketi Comparisun'un öngörüsü tutar da 5 yıl sonra ilk dolar trilyoneri unvanını alırsa, 62 yaşında olacak.

Koronavirüs krizi nedeniyle tüm dünya halkları işsizlik ve yoksulluk sorunuyla baş başa kalırken, Amazon çalışanları uzun zamandır köle işçi şartlarında çalıştırılmalarını protesto ediyor. Ama bu arada Bezos'un serveti 2020'de 28 milyar dolar artarak 143 milyar dolara ulaştı.

En zengin 25 kişiden 11'inin ömrü yetebilir

Dünyanın halihazırdaki en zengin 25 kişisini inceleyen Comparisun, bunların sadece 11'inin ömürlerinin dolar trilyoneri olmaya yetebileceği sonucuna ulaştı.

Analize göre bu zirveye ilk ulaşan Bezos olacak.

A TRILLIONAIRE?

One million seconds is 11 1/2 days.

One billion seconds is almost 32 years.

One trillion seconds is almost 32,709 years.

Let that sink in

If Jeff Bezos spent $86,400 a day, it would take him 31,709 years to spend all of his projected wealth — angelannnnnn ღ (@devilannn) May 15, 2020

​En genci Zuckerberg gözüküyor

En genç yaşta ulaşanın Facebook CEO'su Mark Zuckerberg olması muhtemel gözüküyor, ama bu büyüme hızıyla dolar trilyonerliğine ancak 2036'da adım atabilecek ki, o zaman yaşı 51 olacak.

ABD'li milyarderlerin kolektif serveti bir ayda 282 milyar dolar arttı

Koronavirüs krizi insanlığın ekonomik geleceğini tehlikeye sokar ve beraberinde binbir soru işareti getirirken, sadece ABD'de son iki ayda 36 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı. Ancak 'Institute for Policy Studies' isimli kuruluşun hesaplamasına göre 18 Mart-10 Nisan döneminde ABD'li milyarderlerin kolektif serveti 282 milyar dolarlık, yani yüzde 9.5 artış gösterdi.