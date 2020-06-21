Kayıt
13:23 21 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Veli Ağbaba

    CHP'li Ağbaba: Pandemi sürecinde 4 milyon 848 bin kişi gelir kaybına uğradı

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 07
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102624/07/1026240724_0:4:1200:679_1200x675_80_0_0_9c7d15f759337e846d456aeb3706fe50.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202006211042293752-chpli-agbaba-pandemi-surecinde-4-milyon-848-bin-kisi-gelir-kaybina-ugradi/

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bakanlık verilerine göre pandemi sürecinde en az 4 milyon 848 bin kişi gelir kaybına uğradı" açıklamasında bulundu.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkenin hiçbir sorununa çare üretmediği gibi ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birine savrulmasına neden olduğunu savundu.

    Sistemin bu süreçte en çok işçi haklarını hedef aldığını öne süren Ağbaba, iş bulma ümidi olmayanların sayısının 690 bin kişi artarak 484 bin kişiden 1 milyon 174 bin kişiye ulaştığını belirtti.

    Açlık sınırı son iki yılda yüzde 42 artarken asgari ücretin sadece yüzde 20.5 arttığına dikkati çeken Ağbaba, "Asgari ücretle geçinmek durumunda kalan 10 milyona yakın işçi yeni hükümet sisteminde açlık ücretine mahkum oldu. Açlık sınırı Haziran 2018'de yapılan araştırmalara göre 1714 lirayken açlık sınırı 2500 liraya ulaştı. Geçim sıkıntısı nedeniyle intiharlar arttı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde her ay ortalama 153 işçi yaşamını yitirdi. Türkiye ekonomisi yeni hükümet sistemiyle tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşarken, krizin ağırlığını yine en çok dar gelirli yurttaşlar hissetti" değerlendirmesinde bulundu.

    Ağbaba, Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı pandemi sürecinin sağlık sorunundan ziyade adeta bir işçi sorununa dönüştüğünü ifade etti.

    'SGK, Kovid-19'u iş kazası ve meslek hastalığı olarak tanımlamayacağını genelgeyle belirtti'

    Hükümetin bu süreçte virüsle mücadeleyi bir kenara bırakıp işçilerle ve onların kazanılmış haklarıyla mücadele etmeye giriştiğini söyleyen Ağbaba, şöyle devam etti:

    "Bakanlık verilerine göre pandemi sürecinde en az 4 milyon 848 bin kişi gelir kaybına uğradı. İşten çıkartma yasağı adı altında ücretsiz izin uygulamasına izin verildi. Ücretsiz izne çıkartılan 1 milyon 358 bin işçiye 1177 lira yerine kişi başı hesabına göre aylık sadece 418 lira ödendi. Hazine ve Maliye Bakanı, pandemi sürecinde çarpan etkisiyle açıklanan ekonomik paketin oranını 500 milyar lira olarak açıklamasına rağmen, ücretsiz izne çıkartılan 1 milyon 358 bin kişiye, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan 3 milyon 490 bin kişiye 1000'er lira sosyal yardım yapılan 6 milyon 73 bin haneye ve işsizlik ödeneğinden faydalanan 717 bin kişiye toplamda 20 milyar lira para verildi. Bu oran 500 milyar liranın yüzde 4'üne tekabül ederken, Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünyada işsizlik yardımı için yapılan yüzde 18'lik payın açık ara gerisinde kaldı. Hukuksuz bir şekilde toplu sözleşme hakkı 3 aylık süreyle askıya alındı. SGK hukuka aykırı olarak Kovid-19'u iş kazası ve meslek hastalığı olarak tanımlamayacağını genelgeyle belirtti. Son olarak yıllardır iktidarın hedefinde olan kıdem tazminatının fona devredilmesi tekrar gündeme getirildi."

    Etiketler:
    Açlık sınırı, Ekonomi, asgari geçim, Kısa Çalışma Ödeneği, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Türkiye, pandemi, Koronavirüs, Kovid-19, Asgari ücret, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İşsizlik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Veli Ağbaba, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pekin – Koronavirüs – kovid-19 testi sırası
    Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseltilen Pekin'de test sıraları oluştu
    Karikatür
    Trump'tan Bolton'a: 'Savaş çıkarmak isteyen sıkıcı, huysuz bir aptal'
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet