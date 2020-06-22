Bankalar Gmail ve Hotmail'e kredi kartı ekstresi gönderemeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek düzenlemesiyle, hesap ekstresi, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin, e-posta yerine internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden gönderilmesi esas olacak. Bankacılık uygulamalarını kullanamadığını belirten müşteriler, bankaya talepte bulunarak e-posta üzerinden bildirim almaya devam edebilecek.
Yeni düzenlemeyle, bankacılık bilgilerinin, Gmail ve Hotmail gibi yabancı şirketlerin sağladığı e-posta adresleri yerine, yerli sunuculara sahip uygulamalarla iletilerek güvenceye alınması ve hassas verilerin yurt içinde kalması hedefleniyor.
Gmail, Hotmail gibi e-posta sağlayıcılarının sunucularının yurtdışında bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, yabancı internet sağlayıcıları üzerinden iletilen bankacılık bilgilerinin, yurtdışında kimler tarafından görülüp görülmeyeceğinin garanti edilemeyeceğine dikkat çekti.
Bankacılık uygulamalarında 2 faktörlü güvenlik sistemi uygulanması nedeniyle verilerin daha güvenli olduğunu anlatan kaynaklar, belgelere ait PDF dosyalarının uygulamalar üzerinden de alınabilmesiyle, e-postalara ihtiyaç kalmadığını vurguladı.
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