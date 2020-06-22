Bankalar Gmail ve Hotmail'e kredi kartı ekstresi gönderemeyecek

Bankacılıkta 1 Temmuz’dan itibaren hayata geçecek uygulama ile hesap ekstresi ve hesap özeti gibi hassas bilgiler, çoğu yabancı olan şirketlerin mail hizmeti yerine mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile yollanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek düzenlemesiyle, hesap ekstresi, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin, e-posta yerine internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden gönderilmesi esas olacak. Bankacılık uygulamalarını kullanamadığını belirten müşteriler, bankaya talepte bulunarak e-posta üzerinden bildirim almaya devam edebilecek.

Yeni düzenlemeyle, bankacılık bilgilerinin, Gmail ve Hotmail gibi yabancı şirketlerin sağladığı e-posta adresleri yerine, yerli sunuculara sahip uygulamalarla iletilerek güvenceye alınması ve hassas verilerin yurt içinde kalması hedefleniyor.

Gmail, Hotmail gibi e-posta sağlayıcılarının sunucularının yurtdışında bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, yabancı internet sağlayıcıları üzerinden iletilen bankacılık bilgilerinin, yurtdışında kimler tarafından görülüp görülmeyeceğinin garanti edilemeyeceğine dikkat çekti.

Bankacılık uygulamalarında 2 faktörlü güvenlik sistemi uygulanması nedeniyle verilerin daha güvenli olduğunu anlatan kaynaklar, belgelere ait PDF dosyalarının uygulamalar üzerinden de alınabilmesiyle, e-postalara ihtiyaç kalmadığını vurguladı.