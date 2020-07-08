Dizel kan kaybediyor: Elektrikli araç satışlarında yüzde 92.2 artış

Türkiye'de otomobil pazarının yıllar boyunca en çok tercih edilen seçeneği olan dizel araçlar, tahtı kaptırdı. ODD'ye göre, dizel motorlu araçların yılın ilk ayındaki toplam otomobil satışları içindeki payı yüzde 56'dan yüzde 42'e düşerken, aynı dönemde benzinli, hibrit, elektrikli ve otogaz ile çalışan araç satışlarında artış yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde dünyanın diğer bölgelerinde otomotiv satışları düşerken Türkiye otomotiv pazarının büyümesi dikkat çekti. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, pazar dinamiklerine bakıldığında, tüketici talebinin daha yenilikçi araçlara kayması da bir başka dikkat çeken gelişme olarak görülüyor.

Bu sene 173 elektrikli otomobil satıldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk altı ayında satılan elektrikli otomobil sayısında yüzde 92.2 oranında artış yaşandı. 2019'un Ocak-Haziran döneminde 90 adet elektrikli otomobil satılırken, bu sayı 2020'nin aynı döneminde 173 olarak kayıtlara geçti.

Hibrit otomobil satışları da Ocak-Haziran döneminde yüzde 18 oranında artarken, bir diğer alternatif yakıt türü olan otogazlı araç satışında ise yüzde 47.9'luk artış dikkat çekiyor.

Benzinli araçlarda yüzde 76.9 artış

Öte yandan, benzinli araçların satışların da aynı dönemde yüzde 76.9 oranında büyük bir artış yaşandığı görülüyor.

Benzinli araç talebindeki artış göz önüne alındığında, fosil yakıtlara alternatif olarak tüketicilere sunulan tüm bu araçların dizel motorlu araçlardan pay çaldığı sonucuna varılıyor.

Dizel saltanatı sona erdi

Bu durum rakamlar da kendini gösteriyor. Uzunca bir süredir kan kaybeden dizel araçlar, yılın ilk altı ayında yüzde 1.1 oranında satış kaybı yaşadı. Bunun sonucunda ise, geçen yıl Ocak-Haziran döneminde pazarın yüzde 56.1'i dizel araçlardan oluşurken, 2020'nin ilk yarısında bu oran yüzde 42.6'ya düştü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, hafta başında Türkiye otomotiv pazarının ilk 6 aylık performansını açıklamıştı. Buna göre, Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 30.2 oranında artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları da yüzde 30.2 oranında artarak sırasıyla 203 bin 593 adet ile 50 bin 473 adet seviyelerine çıktı.