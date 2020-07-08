Dizel kan kaybediyor: Elektrikli araç satışlarında yüzde 92.2 artış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde dünyanın diğer bölgelerinde otomotiv satışları düşerken Türkiye otomotiv pazarının büyümesi dikkat çekti. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, pazar dinamiklerine bakıldığında, tüketici talebinin daha yenilikçi araçlara kayması da bir başka dikkat çeken gelişme olarak görülüyor.
Bu sene 173 elektrikli otomobil satıldı
Hibrit otomobil satışları da Ocak-Haziran döneminde yüzde 18 oranında artarken, bir diğer alternatif yakıt türü olan otogazlı araç satışında ise yüzde 47.9'luk artış dikkat çekiyor.
Benzinli araçlarda yüzde 76.9 artış
Öte yandan, benzinli araçların satışların da aynı dönemde yüzde 76.9 oranında büyük bir artış yaşandığı görülüyor.
Benzinli araç talebindeki artış göz önüne alındığında, fosil yakıtlara alternatif olarak tüketicilere sunulan tüm bu araçların dizel motorlu araçlardan pay çaldığı sonucuna varılıyor.
Dizel saltanatı sona erdi
Otomotiv Distribütörleri Derneği, hafta başında Türkiye otomotiv pazarının ilk 6 aylık performansını açıklamıştı. Buna göre, Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 30.2 oranında artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları da yüzde 30.2 oranında artarak sırasıyla 203 bin 593 adet ile 50 bin 473 adet seviyelerine çıktı.
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