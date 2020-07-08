Kayıt
13:55 08 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Dizel kan kaybediyor: Elektrikli araç satışlarında yüzde 92.2 artış

    © Sputnik /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104241/09/1042410981_0:0:3498:1969_1200x675_80_0_0_b8b8760a31c16f8bbf848b4126fbe2e9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202007081042411025-dizel-kan-kaybediyor-elektrikli-arac-satislarinda-yuzde-922-artis/

    Türkiye'de otomobil pazarının yıllar boyunca en çok tercih edilen seçeneği olan dizel araçlar, tahtı kaptırdı. ODD'ye göre, dizel motorlu araçların yılın ilk ayındaki toplam otomobil satışları içindeki payı yüzde 56'dan yüzde 42'e düşerken, aynı dönemde benzinli, hibrit, elektrikli ve otogaz ile çalışan araç satışlarında artış yaşandı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde dünyanın diğer bölgelerinde otomotiv satışları düşerken Türkiye otomotiv pazarının büyümesi dikkat çekti. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, pazar dinamiklerine bakıldığında, tüketici talebinin daha yenilikçi araçlara kayması da bir başka dikkat çeken gelişme olarak görülüyor.

    Bu sene 173 elektrikli otomobil satıldı

    Otomotiv-araba
    © AA /
    Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 30 büyüdü
    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk altı ayında satılan elektrikli otomobil sayısında yüzde 92.2 oranında artış yaşandı. 2019'un Ocak-Haziran döneminde 90 adet elektrikli otomobil satılırken, bu sayı 2020'nin aynı döneminde 173 olarak kayıtlara geçti.

    Hibrit otomobil satışları da Ocak-Haziran döneminde yüzde 18 oranında artarken, bir diğer alternatif yakıt türü olan otogazlı araç satışında ise yüzde 47.9'luk artış dikkat çekiyor.

    Benzinli araçlarda yüzde 76.9 artış

    Öte yandan, benzinli araçların satışların da aynı dönemde yüzde 76.9 oranında büyük bir artış yaşandığı görülüyor.

    Benzinli araç talebindeki artış göz önüne alındığında, fosil yakıtlara alternatif olarak tüketicilere sunulan tüm bu araçların dizel motorlu araçlardan pay çaldığı sonucuna varılıyor.

    Dizel saltanatı sona erdi

    © AA /
    Yerli otomobilin fabrikası 18 ayda tamamlanacak: Toplam 22 milyar liralık yatırım yapılacak
    Bu durum rakamlar da kendini gösteriyor. Uzunca bir süredir kan kaybeden dizel araçlar, yılın ilk altı ayında yüzde 1.1 oranında satış kaybı yaşadı. Bunun sonucunda ise, geçen yıl Ocak-Haziran döneminde pazarın yüzde 56.1'i dizel araçlardan oluşurken, 2020'nin ilk yarısında bu oran yüzde 42.6'ya düştü.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği, hafta başında Türkiye otomotiv pazarının ilk 6 aylık performansını açıklamıştı. Buna göre, Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 30.2 oranında artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları da yüzde 30.2 oranında artarak sırasıyla 203 bin 593 adet ile 50 bin 473 adet seviyelerine çıktı.

     

    Etiketler:
    Otomobil, Benzin, Mazot, Dizel, elektrikli araç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ragıp Ablay, yaptığı açıklamada, minibüsü ile ilgili projesinin ticarî olmadığını, sadece gençlik hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
    Gençlik hayalini gerçekleştirdi, Çiçek Abbas’taki minibüsün benzerini yaptırdı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Aşıların test ve geliştirme aşamaları
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet