PSA Türkiye artık ‘Flexlife’ çalışacak

Groupe PSA Türkiye (Peugeot, Opel, Citroen, DS) sektörde bir ilki gerçekleştirerek Ocak 2021 itibariyle ‘Flexlife’ sistemine geçeceğini duyurdu. Yönetim, ofise gitmeyi ise eylül ayı sonuna kadar çalışanlarının ve departman yöneticilerinin inisiyatifine bırakıyor.

'Flexlife' adını verdikleri yeni çalışma modeli ile gerçek bir ‘değişim’ hareketi başlattıklarının altını çizen Groupe PSA Türkiye CCO’su Ayça Furth ‘yeni normal’in olagelen sistemin zorlama bir uyarlaması olmaması ve içinden geçilen sürecin doğru okunup, radikal olarak yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Gazete Vatan'da yer alan habere göre Furth şunları kaydetti:

Twitter Fujitsu, evden çalışma sistemini kalıcı hale getiriyor Groupe PSA Türkiye merkez ofisinde hijyen ve bilgilendirme anlamında gerekli tüm önlemlerimizi aldık ve acil eylem planımızı devreye koyduk. Haftalar öncesinden evden çalışma modeline geçilmesi gerekliliğini öngörerek personelin işlerine evlerinden devam edebilmesi için gerekli altyapı ihtiyacını ve ekipmanları listelemelerini belirledik. 17 Mart tarihi itibariyle evden çalışma düzenine geçtik ve bu dönemde iletişimin daha büyük bir ihtiyaç olması nedeniyle yeni iletişim platformlarına yatırım yaptık. Bu platformlar aracılığıyla da çalışanlarımızın yeni sürece adaptasyonuna liderlik yapmayı hedefledik.”

'Uzaktan çalışma hep gündemdeydi'

Pandeminin seyrine göre eylül sonundan yıl sonuna kadar da iki gün ofis, üç gün evde çalışma düzenini sürdürecek. Grup 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Kolektif House’un Ataşehir Şubesi’nde 'Flexlife' çalışma modeline geçecek. Uzaktan çalışmanın hep gündemlerinde olduğunu vurgulayan Furth şöyle konuştu:

“Bu şekilde radikal bir düzenleme konusu bir pandemi süreci yaşanmamış olsaydı sanırım oldukça uzun bir süre ajandalarda üst sırada olmazdı. Zira bunun bir ihtiyaç olduğunu bu süreçte fark ettik hep birlikte. Yeni düzende elbette pek çok iş yapış da değişmek zorunda kalacak. Arşiv, basılı evrak, ofis kargo yönetimi, binada geleneksel yönetmeye alıştığımız her süreci tekrar değerlendirip yapılandırıp, artık yönetmek yerine nasıl yönettirebiliriz perspektifinden bakacağız.”