Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Çeyrek altın 745 lira oldu

Altın fiyatları, son günlerin en popüler konularından biri. Küresel piyasadaki hareketler sebebiyle son bir haftadır yükseliş gösteren altın fiyatları, yatırımcısının da yüzünü güldürdü. 2 Ağustos Pazar günü çeyrek altın, 745 liraya kadar yükselmiş durumda.

Son zamanlardaki yükselişi ile dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları, bugün de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Resmi tatil olması sebebiyle piyasalar kapalı durumda ancak altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Sözcü'nün haberine göre, altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde:

Gram altın

Alış: 443,00

Satış: 443,11

Çeyrek altın

Alış: 729,50

Satış: 745,00

Yarım altın

Alış: 1.454,30

Satış: 1.485,30

Cumhuriyet altını

Alış: 2.905,60

Satış: 2.961,50