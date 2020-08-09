Canikli: Böyle bir ekonomiye döviz üzerinden yıkıcı bir operasyon çekilemez

Döviz kurundaki dalgalanmalarla Türkiye ekonomisinin ilk defa karşılaşmadığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, "180 milyar dolar ihracatı olan ve her yıl 50 milyon turisti ağırlayan bir ekonomiye döviz üzerinden yıkıcı bir operasyon çekilemez" dedi.