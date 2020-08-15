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    İkinci el otomobil

    İkinci el araç satışında yeni düzenleme

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202008151042658697-ikinci-el-arac-satisinda-yeni-duzenleme/

    İkinci el araç pazarına yönelik yeni bir düzenleme geldi. Kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi. Ayrıca yetki belgesi olmayanlara bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı hakkı verildi.

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi. Yönetmelik ile getirilen bir diğer yenilik ise, yetki belgesi olmayanlara bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı hakkı verilmesi oldu.

    Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklikte, "Bu yönetmelik; gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin yükümlülükleri ile toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ödeme yöntemlerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar" denildi.

    Aynı Yönetmeliğin 13. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi:

    "İkinci el motorlu kara taşıtının tanıtımı ve ilanı.

    (1) Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulur.

    (2) Tanıtım kartında yetki belgesi numarasına ve ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin aşağıdaki asgari bilgilere güncel olarak yer verilir:

    a) Markası, cinsi, tipi ve model yılı.

    b) Rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası.

    c) Plaka numarası.

    ç) Yakıt türü.

    d) Kilometresi.

    e) Satış fiyatı.

    f) Boyalı ve değişen parçaları.

    g) Niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı.

    ğ) Üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı.

    (3) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan veren işletmeler bu ilanlarda aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

    a) Yetki belgesi numarası ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanı ile ikinci fıkrada belirtilen diğer bilgilere güncel olarak yer vermek.

    b) Üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemek.

    c) İkinci el motorlu kara taşıtının satılması veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi halinde üç gün içinde ilan faaliyetine son vermek.

    (4) İnternet ortamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

    a) İşletmelerin, üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen yükümlülüğü yerine getirebilmeleri için imkân sağlamak.

    b) İşletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya Bilgi Sistemi üzerinden yetki belgesi kontrolü yapmak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine izin vermemek.

    c) Aynı ikinci el motorlu kara taşıtına yönelik birden fazla işletme tarafından verilen ilanlarda, taşıt sahibi olan veya o taşıta ilişkin taşıt teslim belgesi bulunan işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen ilanları yayımdan derhal kaldırmak.

    ç) İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

    d) İlan, şikâyet ve üyeliklere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmek.

    e) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak."

    Etiketler:
    Resmi Gazete, Kira, düzenleme, Araç, ikinci el otomobil, ikinci el
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