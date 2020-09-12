Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu 'B1'den 'B2'ye düşürdü, not görünümü 'negatif'te bıraktı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre kuruluş, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının muhtemelen ödemeler dengesi krizine yol açabileceğini ve mail tamponlarının aşınmakta olduğunu kaydetti.