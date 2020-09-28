Uber, Londra'da faaliyetine devam edecek

İngiltere’de bir mahkemenin Uber’in ülkede faaliyetine devam edebilmesi için 'kurallara uygun olduğuna' hükmetmesi sonrasında, şirket Londra’da 18 aylık bir çalışma lisansıyla ödüllendirildi.

Baş yargıç yardımcısı Tan Ikram pazartesi günü verdiği hükümde, “Önceki hatalarına rağmen, şirketin şu an Londra’da çalışma lisansına sahip olmak için kurallara uygun olduğunu düşünüyorum” dedi.

Verilen iznin süresi, Uber’in ve düzenleyici kuruluş Londra Ulaştırma’nın beyanları sonrasında kararlaştırıldı. 2018 yılında şirket lisansını ilk defa kaybettiği zaman, mahkeme tarafından 15 aylık bir lisans verilmişti.

Ikram hükmünde, “Uber mükemmel bir sicile sahip değil ama gelişme gösteriyor” dedi ve Uber’in kurallara uygun olup olmadığının test edilmesi için mükemmelliğin gerekmediğini belirtti.

Uber hisselerin New York’ta piyasalar açılmadan önceki işlemlerde ABD saatiyle 5:28’de yüzde 7.7 yükseldi.