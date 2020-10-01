IMF yetkililerinden borç yapılandırmasına yönelik reform çağrısı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Hukuk Departmanı Genel Direktörü Rhoda Weeks-Brown ve ağustos ayında Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi'nin başkanlığına getirilen Ceyla Pazarbaşıoğlu, uluslararası borçların yapılandırılmasına ilişkin ortak bir blog yazısı kaleme aldı.

IMF yetkilileri, söz konusu yazıda, Kovid-19 salgınının borç seviyelerini yeni zirvelere taşıdığına dikkati çekti.

Yazıda, "2019 sonu ile karşılaştırıldığında, 2021 ortalama borç oranlarının gelişmiş ekonomilerde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 20'sine, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde yüzde 10'una ve düşük gelirli ülkelerde yaklaşık yüzde 7'sine yükselmesi tahmin ediliyor" ifadesine yer verildi.

Birçok gelişmiş ekonominin hala borçlanma kapasitesine sahip olduğu belirtilen yazıda, yükselen piyasalar ve düşük gelirli ülkelerin ise ilave borç alma kapasitesi konusunda çok daha sıkı sınırlarla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

'Borç Servisini Askıya Alma Girişimi 2021'e kadar uzatılmalı'

Yazıda, düşük gelirli ülkelerin neredeyse yarısının ve bazı yükselen piyasa ekonomilerinin halihazırda borç krizi içinde olduğuna işaret edilerek, borçların daha da artmasının endişe verici olduğu kaydedildi.

Bu ülkelerin çoğunun tam toparlanmaya başlarken ikinci bir ekonomik sıkıntı yaşayabileceğine dikkat çekilen yazıda, gelişmekte olan ülkelerde borç krizini önlemek için acil ilave adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin 2021'e kadar uzatılması gerektiğinin vurgulandığı yazıda, borç kırılganlığı olan ülkelerin, borç yönetimi ve büyümeyi yeniden canlandırmaya yönelik önlemlerle acilen bununla mücadele etmesi gerektiği belirtildi.

Yazıda, devletlerin borçlarının yapılandırılmasında reforma ihtiyaç olduğuna işaret edilerek, ihtiyacı olan ülkelerin hızlı ve yeterli şekilde borçlarının hafifletilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Borç sözleşmelerinin hükümlerinin güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı yazıda, borç şeffaflığının artırılması ve borçların yapılandırılmasına yönelik ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşılması gerektiğine de işaret edildi.