Vatandaşın döviz hesapları 458 milyon dolar arttı

Vatandaşların banka hesaplarındaki döviz tutarı geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre, 458 milyon dolar artış kaydetti ve 218 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası 9 Ekim haftasına ait para banka istatistiklerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 458 milyon dolarlık artışla 217 milyar 839 milyon dolardan 218 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

Dünya gazetesinden Hüseyin Koyuncuoğlu'nun haberine göre döviz hesaplarında yaşanan 458 milyon dolarlık artışın 34 milyon doları bireysel hesaplardan 424 milyon doları ise şirket hesaplarından kaynaklandı. Son güncellemeyle birlikte bireysel hesaplardaki döviz tutarı 136 milyar 150 milyon dolara, tüzel hesaplardaki tutar ise 82 milyar 147 milyon dolara yükseldi.

Döviz türleri bakımından incelendiğinde ABD Doları cinsinden hesaplar 638 milyon dolar; euro hesapların dolar cinsinden karşılığı ise 461 milyon dolar arttı. Diğer döviz cinslerinin dolar karşılığı ise 46 milyon dolar geriledi. Kıymetli maden depo hesapları da 595 milyon dolar azaldı.

Böylece ABD doları hesaplar 118 milyar 540 milyon dolar; euro hesapların dolar karşılığı 63 milyar 57 milyon dolar ve diğer döviz türlerinin dolar karşılığı ise 3 milyar 941 milyon dolar oldu. Kıymetli maden depo hesapların büyüklüğü 32 milyar 759 milyon dolar olarak gerçekleşti.